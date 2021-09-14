Что может повлиять на поставки нефти до октября?

Зарубежка

То, что может повлиять на мир до октября на дополнительные поставки нефти, поскольку потери от добычи в результате урагана « Ида » уничтожают приросты от ОПЕК, согласно данным Блумберга - Всемирного энергетического агентства

Потребители должны были наслаждаться незанятой прибылью в производстве, поскольку Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники продолжали свое возрождение прочных мощностей, как говорится в ежемесячном докладе агентства. Вместо этого, глобальное предложение упало из-за неожиданных перебоев в 540 000 баррелей в день в августе из-за глобальной нестабильности и останется неизменным до конца этого месяца.

Непланированные перебои в производстве временно остановили рост мировых поставок нефти, который начался в марте, но рост экономики развитых стран должен возобновиться в октябре, сказал МЭА в Париже.

Недостаток поставок не оказал большого влияния на цены из-за медвежьей тенденции в потреблении топлива. По словам МЭА, глобальный спрос на нефть снижается с июля, поскольку в Азии растет 19 случаев быстрого ограничения мобильности. В течение большей части этого месяца сырая нефть продавала около 70 долларов за баррель в Нью-Йорке по ценам на нефть.

По словам МЭА, с июля по сентябрь расходы на поездки и потребление энергии сократятся в среднем на 310,000 баррелей в день. Тем не менее, есть признаки того, что восстановление коронавируса ослабевает, и ведомство ожидает резкого повышения спроса на 1,6 миллиона баррелей в день в следующем месяце с продолжающимся ростом до конца года.

Совпадающие изменения в спросе и предложении означали, что в этом году доминирующая тенденция на нефтяном рынке - сокращение запасов - не ослабевала. В прошлом месяце запасы топлива в развитых странах упали на 30 миллионов баррелей, ставя их на 186 миллионов баррелей ниже среднего пятилетнего показателя, согласно предварительным оценкам МЭА. По словам агентства, в этом месяце должна быть еще большая ничья.

Согласно отчету, только к началу 2022 года поставки будут достаточно высокими, чтобы можно было пополнять запасы нефти. До тех пор стратегические запасы нефти из США и Китая могут пойти каким-то путем, чтобы помочь восполнить этот разрыв. Ураган Ида, ураган категории 4, который обрушился на побережье Персидского залива 29 августа, первоначально закрыл 1,7 миллиона баррелей нефти в день. Недели спустя, отрасль все еще пытается восстановить многие из пострадавших месторождений, и ожидается, что в этом месяце объем сырой продукции в регионе будет падать в среднем до 650 000 баррелей в день, по словам МЭА.

В то время как в августе в большинстве стран ОПЕК наблюдалось увеличение производства, в производстве пострадала горстка стран-членов и многочисленных союзников-производителей. В августе поставки сырой нефти ОПЕК упали до 41,58 миллионов баррелей баррелей, поскольку увеличение в Нигерии, Казахстане и Мексике не компенсировало потери Саудовской Аравии, Ирака и России.

Планируется, что в этом месяце группа возродит еще 400,000 баррелей в день праздных мощностей, однако такие члены, как Нигерия, Ангола и Малайзия, продолжают бороться за увеличение производства, по словам МЭА.