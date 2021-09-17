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Что бы сделала ФРС, если бы предел долга США был дефолтным?

Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 19:45
2 мин
Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 19:45
2 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Рейтерс - министр финансов Джанет Йеллен говорит, что неспособность повысить долговой предел США может привести к немыслимому : дефолту по государственным платежным обязательствам. Это результат, о котором Белый дом предупреждал в пятницу, может ввергнуть экономику в рецессию.

Если бы тупиковая ситуация в Конгрессе по поводу лимита задолженности в 288,5 триллиона долларов не была решена до октября срока, что бы поделала Федеральная резервная система?

Как выяснилось, у председателя ФРС Джерома Пауэлла, возможно, уже есть стратегия. Страна столкнулась с аналогичным кризисом в отношении лимита задолженности в 2011 году, а затем и через два года, на незапланированной встрече в октябре 2013 года - включая Пауэлла, который в то время был управляющим ФРС, и Йеллен, которая обсуждала возможные действия в ответ.

План включал в себя процесс управления государственными выплатами, учитывая ожидания Казначейства, что министерство финансов будет отдавать приоритет основной и процентной доле, но будет принимать ежедневные решения о том, следует ли покрывать другие обязательства.

Короче говоря, также были запланированы изменения в банковском надзоре ФРС. Банкам было бы разрешено учитывать дефолтные облигации по отношению к требованиям к рискованному капиталу, а надзорные органы работали бы непосредственно в любом банке, который испытывает временное падение своего регулирующего коэффициента капитала. Центральный банк США также дал бы легальный кредитоспособный заемщикам, находящимся в напряженном положении.

Политики также разработали подход к управлению напряженностью на рынке и рисками технической стабильности, вытекающими из технического дефолта.

Они с готовностью согласились на некоторые меры, в том числе предложение о продолжении выкупа облигаций с целью включить в них дефолтные облигации, кредитование по дефолтным ценным бумагам и через чрезвычайное кредитное окно ФРС, а также проведение операций по выкупу для стабилизации краткосрочных финансовых рынков.

Другие действия, написанные в информационных записях и во время встречи, были более спорными, включая прямую поддержку денежных рынков путем покупки дефолтных казначейских векселей или же путем одновременной продажи казначейских облигаций, которые не являются дефолтами, и покупки тех, которые являются таковыми.

Пауэлл описал эти подходы как отвратительные. Экономика очень хороша, но вы могли бы войти в этот трудный политический мир и выглядеть так, как будто вы отталкиваете проблему, сказал он в то время.

Пауэлл, однако, добавил, что он не исключит его в катастрофической ситуации, и это также было сделано несколькими его коллегами, включая Йеллен и Джона Уильямса, которые тогда были президентом Сан-Франциско и сейчас возглавляют Нью-Йоркскую ФРС.

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