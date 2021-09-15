Чили снова откроет свои границы после вспышки COVID 19

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Сантайраго - 15 августа : Рейтер - Чили объявила о планах открыть свои границы для посетителей в среду, поскольку стремится восстановить свою критическую индустрию туризма накануне лета Южного полушария после вспышки пандемии COVID 19.

Путешественники должны будут продемонстрировать отрицательный результат PCR COVID 19, который берется до 72 часов перед въездом в Чили, сделать юридическое заявление об их месте назначения и происхождении, страховку на поездки и продемонстрировать доказательство вакцинации, сказал руководитель здравоохранения Паула Даза.

Все прибывшие в страну, как жители, так и туристы, должны пройти пятидневный карантин в гостинице или частном доме, она добавила, где их будут проверять, просила закончить еще одну PCR и подготовить ежедневный отчет о состоянии здоровья.

Даза предупредил посетителей не забронировать поездку в Чили до тех пор, пока их свидетельство о вакцинации не будет подтверждено министерством здравоохранения Чили, что может занять месяц.

Гости без вакцин, в том числе дети, получат разрешение на въезд в страну по гуманитарным критериям, как, например, по строгим причинам.

Объявление происходит по мере того, как жизнь возвращается к нормальной после неуклонного падения в случаях и на фоне одного из самых высоких в мире показателей вакцинации : 73 % населения в настоящее время привито против COVID-19 с китайской вакциной, AstraZeneca, Pfizer BioNTEch или Cansino, а также 2,4 миллиона человек получили третью дозу.

Границы были закрыты для посетителей в марте 2020 года, когда пандемия поразила страну снова в апреле 2021 года, когда Чили пережила более жестокую вторую волну вируса.

Чили в настоящее время сообщает о 200-500 новых случаев в день, при этом во вторник коэффициент теста на позитивность составляет 1 %. По словам министерства здравоохранения, она выявила чуть более 1000 случаев более вирулентного варианта Дельты, большинство из которых было введено в рамках общины, а не передано посетителями.

Хосе Луис Уриарт, заместитель министра туризма, сказал, что иностранных туристов приветствуют при условии, что они соблюдают строгие меры по самозащите, если носят маски и социальное дистанцирование.

Это очень важный шаг в возобновлении и восстановлении иностранного туризма, на долю которого приходится около 40% нашего дохода от туризма, сказал он.