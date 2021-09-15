Четверо арестованных в связи с убийством журналиста Лиры МакКи
Пассивный хранит порядок на похоронах журналиста Лиры Макки в соборе Святой Анны в Белфасте, Северная Ирландия, 24 апреля 2019 года. REUTERS Clodag Kilcoyne Файлы Clodag Kilcoyne
БЕЛЬФАШ, 15 сентября - 15 сентября : Северная ирландская полиция подтвердила в среду, что она арестовала четверых человек в связи с убийством в 2019 году журналиста Лиры МакКи в Лондонедерри, чья смерть вызвала возмущение в провинции
По словам полиции, мужчины в возрасте 19, 20, 21 и 33 лет были арестованы сотрудниками полиции, расследующими убийство МакКи.
Новая ИРА, одна из немногих организаций, выступающих против мирного соглашения 1998 года, которое положило конец тридцатилетнему конфликту между противниками и сторонниками британского правления, сказала, что один из их членов застрелил 29-летнего репортера заживо, открыв огонь в направлении полиции во время беспорядков, за которыми наблюдал МакКи.
Полиция обвинила 52-летнего мужчину в убийстве МакКи в прошлом году, говоря при этом, что в преступлении было замешано более одного человека, а мужчина, который сделал выстрел, в результате которого она была убита, остался на свободе.