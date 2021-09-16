Четыре бывших сотрудника Volkswagen предстали перед судом из-за скандала с дизельным двигателем
Четыре бывших руководителя Фольксвагена предстают перед судом во время делового матча VW Group.
Бывшие сотрудники автопроизводителя Volkswagen появились на уголовном процессе из-за скандала в Дизельгейте, во время которого незаконное программное обеспечение использовалось для фальсификации тестов на выбросы в четверг.
Судебный процесс, проведенный в городе Брауншвейге, недалеко от штаб-квартиры Фольксвагена в Вулфсбурге, начался без бывшего генерального директора Мартина Винтеркорна, чей отдельный судебный процесс состоится позднее.
Четверо сотрудников, обвиненных в мошенничестве, знали о незаконном программировании, но не подняли эту проблему, вместо этого стремились получить максимальную прибыль для автопроизводителя и, в результате, их бонусы за производительность, по словам прокуроров Браунвейга.
По словам судебных источников, обвиняемые либо не знали об этих манипуляциях, либо информировали об этом своих начальников.
В 2015 году Volkswagen признался в обмане после испытания дизельного двигателя VW, что вызвало самый большой кризис в его истории.
До сих пор это стоило второму по величине автопроизводителю в мире 37,7 млрд. евро более 32 млрд евро в ремонте автомобилей, штрафах и судебных расходах.