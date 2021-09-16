Чешская республика достигла 9-летнего максимума на фоне дебатов по поводу повышения ставок

Зарубежка

Корона достигла своего максимума с февраля 2020 года - когда пандемия COVID-19 впервые начала колебаться на рынках - в четверг, на фоне растущих дебатов о том, сможет ли чешский центральный банк ускорить свой цикл повышения процентных ставок или нет? Что касается оптовых цен на электроэнергию, то центральные индексы выросли, причём в Праге были достигнуты ведущие прибыли, а чешская энергокомпания CEZ достигла нового девятилетнего пика по росту цен на энергоносители. Чехия и Венгрия стали первыми двумя странами Европейского Союза, которые стали свидетелями роста процентных ставок, поскольку их центральные банки стремятся укротить ценовое давление, когда экономики оправляются от пандемии. Центральная Европа сталкивается с комбинацией внешнего давления, как, например, ужесточение рынков труда и пост-пандемический потребительский спрос, а также внутренние факторы, подобные тем, которые вызваны глобальным дефицитом предложения и ростом цен на энергоносители и материалы. Статистика четверга показала, что цены чешских производителей выросли самыми быстрыми ежегодными темпами с 1993 года, добавив к аргументам, что центральному банку может потребоваться более быстрое повышение процентных ставок. В интервью, опубликованном в среду, Центральный банкир Марек Мора также был процитирован Блумбергом, говорящим, что шансы приближаются к возможности повышения ставки на 50 базовых пунктов. Корона поднялась на 0,3 % на 25,255 евро в 0929 году по Гринвичу до евро. Комеркни Банка заявил в четверг, что он видел, как ключевая процентная ставка чешского Национального банка к концу года выросла до 2,0 %, что указывает на более быстрый темп роста, чем стандартное увеличение на 25 базисных пунктов, взятое за последние два совещания. Да, это быстро, но Финансовый рынок оценивает в чем-то похожем, сказал в записке Комецни Банка, добавив, что повышение процентных ставок не должно быть таким большим в следующем году, если инфляция замедлится. Корона все еще остается на предпандемическом уровне 24,77 к евро, тронутому в середине февраля 2020 года, до того как рынки начали отступать, как COVID – 19 инфекций набирали скорость по всему миру. Кроме того, прогнозный показатель Венгрии ниже уровня, существовавшего до COVID-19, но достиг почти 4 % в этом году - столько же, как и в случае с короной - поскольку там также выросли процентные ставки. В четверг курс евро был стабильным 349,15 к евро. Польский неразбериха упала на 0,1 % и продолжала отставать по мере того, как центральный банк Польши держал политику свободной, несмотря на то, что инфляция достигла двухдесятилетнего максимума. В этом контексте более длительный период сверхнизких процентных ставок создает риск роста дисбалансов в экономике. Задержка начала этого процесса может повысить стоимость снижения инфляции до целевого уровня, как сказал в четверг Банк тысячелетия.