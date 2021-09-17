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Частный капитал находится на грани рекордного уровня

Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 09:10
5 мин
Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 09:10
5 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Блумберг - Как никогда прежде, частный акционерный капитал находится на подъеме расходов.

Buyout Barons Blackstone Group Inc. KKR Co., с инвестициями, близкими к рекордному уровню, в этом году на долю рекордного значения приходится 128 глобальных транзакций, а также мобилизация средств, приближающихся к рекордно высоким уровням.

Инвесторы завалены наличкой и пытаются вложить деньги на работу. В США, частный акционерный консорциум недавно объявил об одном из крупнейших приобретений за все время в фондах U.K. PE, которые были самыми напряженными со времен финансового кризиса, нацелившись на названия семей, включая продуктовую цепочку Wm Morrison Super Markets Plc. В середине 2021 года в этом секторе было зарегистрировано рекордное количество свежего капитала в 33,3 триллиона долларов, включая 1,1 триллиона долларов, предоставленных покупками, что дало ему значительную огневую мощь для неиспользованных приобретений.

Множество инвестиционных возможностей создало настоящий бум в частном капитале, по словам Мезиан Ласфер, профессора финансов и исследовательской работы по частным акциям в бизнес-школе Байеса в Лондоне. Чем больше фирм, производящих научно-исследовательские работы, завоюют компании, чем больше они будут расти, тем больше денег они смогут получать от своих инвестиций, тем больше возможностей они могут получить. Успех этой отрасли, однако, привлекает больше внимания со стороны властей по всему миру, потенциально ограничивая будущие доходы.

С начала 2011 года эта отрасль почти утроилась. Комбинируя стоимость собственного капитала, стоимость выхода и сбор средств, сектор находится на пути к максимальному $ 1 триллиону к концу года, - писал в июле Хью МакАртур, глава Глобального частного акционерного капитала в BainCo.

В то время как критики говорят, что менеджеры просто получают как можно больше наличных денег от компаний с высокой долей заемных средств и уязвимости, фанаты хотят подчеркнуть репутацию сектора, когда растущий бизнес находится в состоянии опережения по сравнению с акциями. Трудно измерить производительность отрасли. Научные исследования по этому вопросу смешанны, и у инвесторов нет согласия по стандартным показателям.

Частный капитал в настоящее время начинает расширяться на розничный рынок, раздавая продукцию вкладчикам домохозяйств в надежде использовать сберегательный пул на сумму, превышающую 2800 триллионов долларов.

Самые большие названия перешли в кредит, недвижимость, инфраструктуру и другие области, что привело к новому рекордному увеличению фондов.

Только KKR привёл к рекордному миллиарду долларов во втором квартале стратегии своего Нью-Йорка на рынке. Carlyle Group Inc. пытается собрать целых 27 миллиардов долларов в свой последний флагманский фонд, который будет крупнейшим частным акционерным фондом.

Последний класс активов, который все хотят, является вторым классом : инструменты, которые сосредоточены на покупке существующих портфелей частных акционерных акций у инвесторов, которые хотят выйти из рынка, прежде чем становятся зрелыми.

Списки также вступают, чтобы покупать существующих инвесторов, когда менеджеры фондов хотят, чтобы активы оставались вне зависимости от того, есть ли Последнее соглашение : в середине сентября Gleendower Capital Group предложила купить вторичные заинтересованные CC CVC Capital Partners за $ 8,500 млрд.

Подталкивание отрасли к различным инвестиционным стратегиям помогло довести общий объем средств, находящихся под управлением крупных компаний, до уровня, превышающего многие ведущие дома взаимного фонда.

Быстрое расширение частного капитала приводит к тому, что транзакции оказываются под контролем государственных инвестиционных фондов или крупных предприятий.

Связав воедино, несколько фондов ОЭ и ключевые инвесторы могут объединить ресурсы, чтобы взять на себя все более амбициозные цели. Именно это и произошло в июне, когда Blackstone, Carlyle и Hellman Friedman объявили о доле большинства в Medline Industries Inc. в июне вместе с Pte в Сингапуре, GIC Pte, в котором сумма составила более 3,000 миллиардов.

Кроме того, рост продолжительности сделок был связан с распространением частных кредитных фондов, которые вступили в пост-финансовый кризис, чтобы заменить банки в некоторых из более рискованных кредитных областей.

Великобритания была центром сделки. Благодаря дешёвому своду законов о поглощении, подходу правительства и сомнительным оценкам, Великобритания находится на пути к самому интенсивному году частных сделок с акционерным капиталом со времен финансового кризиса.

В настоящее время Clayton Dubile Rais LLC, Fortress Investment Group и другие пытаются купить Stalwart Morrison. Тем временем, власти Великобритании выясняют еще одно соглашение с Америкой, предложение компании Advent International Corporation Cobham Lobt. о покупке соперника Ultra Electronics Holdings Plc на основании соображений национальной безопасности.

Да, конечно, хотя в настоящее время мало что нужно для того, чтобы остановить приток денег в частные акции, рост сектора привлекает больше внимания регуляторов и политиков.

В США, старшие члены Демократической партии обсуждают меры, которые затруднили бы возможность увеличения заемных средств на сделки, а также конец налоговых льгот для управляющих фондами. В то время как в Великобритании таблоидный таблоид, разворачивающийся в середине рынка, показывает, как когда-то враждебная индустрия начинает привлекать более враждебные СМИ.

Что еще более важно, Китай объявил о подавлении частных фондовых фондов, привлекающих прямые деньги от внутренних розничных инвесторов. Эти усилия могут стать серьёзным провалом в

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London
Medline Industries
The Carlyle Group
Fortress Investment Group
New York
Advent International
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Blainberg L.P
CC Capital Partners
Dubileer & Rays
Chrays ( демократическая партия Соединенных Штатов )
Hellman & Fredman
Kolberg Kravis
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