Частная компания по хранению радиоактивных отходов на нефтяных месторождениях Техаса

Зарубежка

Федеральные регуляторы одобрили планы частной компании по хранению десятков тысяч тонн радиоактивных ядерных отходов на западных нефтяных месторождениях Техаса, что является последним событием в десятилетней саге о том, где можно хранить сжигаемое топливо страны от коммерческих атомных электростанций.

Комиссия по ядерному регулированию США выдала Орано LLC и его партнёру по совместному предприятию, специалистам по контролю за отходами LLC, лицензию на создание сбора радиоактивных отходов на нефтяных месторождениях в центре Техасского Пермианского бассейна на сумму до 40 000 тонн.

Совместное предприятие, известное как « Временные партнеры по хранению », планирует собрать отходы по железной дороге со всей страны и запечатать их в бетонных булочках, где они будут храниться над землей на территории, расположенной в 30 милях от Эндрюса, штат Техас, вблизи границы Нью-Мексико.

Проект сталкивается с жесткой оппозицией со стороны местного населения, государства и нефтяных компаний, которые боятся утечки нефти, могут запятнать регион, который производит миллионы баррелей нефти в день. Отходы, которые могут оставаться радиоактивными в течение тысяч лет, снова могут быть радиоактивными.

Окружной суд комиссаров округа Эндрюс, который действует в качестве окружного совета комиссаров, ранее поддерживал план как метод диверсификации состояния территории от бума и спада нефтяных циклов. Ранее в этом году она изменила курс и единогласно проголосовала против проекта.

А на прошлой неделе губернатор-республиканец Техаса Грег Эбботт подписал закон, чтобы попытаться заблокировать ход проекта.

Мы выступаем против этого проекта на всех уровнях, сказала Карен Хадден, исполнительный директор Коалиции экономического развития устойчивой энергетики, экологической группы Остина, Техаса, борющейся за этот проект. Мы будем продолжать бороться с этими опасными планами. Борьба ведется на фоне политической тупиковой ситуации, в результате которой на нескольких дюжинах электростанций и других объектах по всей стране остались тонны отходов.

В 1987 году Конгресс назвал хребет в пустыне Невада примерно в 90 милях к северу от Лас-Вегаса национальным хранилищем. Однако десятилетия политической оппозиции, возглавляемой пенсионерами-демократами из Невады и демократами-демократами из Невады Гарри Рейдом, не позволили этому проекту продвинуться вперёд. В 2010 году президент Байден принял этот план, и администрация Обамы также выступает против его использования.

Вместо этого администрация планирует работать с Конгрессом и штатами над достижением консенсуса по вопросу о хранении ядерных отходов, как сказала в начале этого года министр энергетики Дженифер Гранхольм в обращении к Конгрессу.

Аналогичный проект хранения ядерных отходов, предложенный в Новой Мексике Holtec International Corp., также ожидает одобрения Комиссией по ядерному регулированию.