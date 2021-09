Зарубежка

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Bloomberg - New Zealand particiative Partners ( FuntainVest Partners ) приближается к соглашению о покупке китайской нефтепродуктной компании Ziwi.

« FontainVest » планирует купить « Зиви » в сделке стоимостью около 1,6 млрд долларов США, как сказал народ, и просит не быть идентифицируемым из-за того, что дело касается частных лиц. По словам людей, FuntainVest стал вероятным купителем для бизнеса после торга соперниками, в том числе компаниями-покупателями и конкурентами в отрасли.

Ни один представитель FuntainVest и Ziwi сразу не ответил на запросы о комментарии, сделанные вне обычных рабочих часов.

Основанный в 2002 году Питером Митчеллом, фермером-оленником свободного диета, Зиуи продает корм для животных, в том числе пищевые продукты из воздуха и мокрой кошки, а также жевую, угощение и кости, в соответствии с его сайтом. Его мясо и птица выращиваются этически, а его морепродукты устойчиво излечиваются и увозятся дикими деревьями, как показывает сайт.

Плохой пищевой бизнес привлекал интерес со стороны покупателей, в том числе инвестиционных компаний и потребительских компаний, поскольку люди тратят больше денег на здоровье и благополучие своих животных товарищей. В этом году KKR Co. купила естественную Pet Food Group of New Zealand за неразглашенную сумму и заключила сделку в мае.

В последние годы FontainVest была активным приобретателем активов. Они были частью консорциума, который купил Amer Sports за $ 6,6 млрд в 2018 году, другие инвестиции в их портфолио, в том числе Puble Group, спортзал и йога, популярный среди банкиров в Гонконге. Ранее в этом году FuntainVest согласилась купить CJ Rokin Lancology и его южнокорейскую материнскую CJ LTMC Corporation. у Китая.