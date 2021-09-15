Частная акционерная фирма Anten Infrastructure Partners, собирающая 650 миллионов долларов в Париже IPO
Общественная акционерная компания Anten Infrastructure Partners SA и ее основатели стремятся получить 550 млрд евро в виде первоначального публичного предложения в Париже на фоне колеи альтернативных списков активов.
Компания инвестирует во все, начиная от волоконно-оптических сетей до систем водоснабжения, собирая около 350 миллионов евро, продающих существующие акции, в то время как новые акционеры перегружают остальные, согласно заявлению в среду. Предложение будет стоить компании до 4,13 млрд евро.
IPO компании La Fintech приходит сразу после того, как в июле 2008 года дебютировала компания Bridgepoint Group Plc. Секция Goldman Sachs Group Inc. Petershill, специализирующаяся на покупке акций в новых менеджерах активов, перечисляет новый инвестиционный механизм в Лондоне.
Начиная с середины 2020 года, частные акционерные компании наблюдали рекордный приток нового капитала, и несколько людей брали наличные деньги на шоппинг-грибсе в Европе. Шведская группа выкупа EQT AB, акции которой выросли почти в шесть раз с момента своего IPO 2019 года, запустила эту тенденцию. Акции Bridgepoint торгуют на 47 % выше котировочной цены.
JPMorgan Chase Co. и Morgan Stanley являются совместными глобальными координаторами, в то время как BNP Paribas SA, BofA Securities & Citigroup Inc. являются совместными бухгалтерами для этого предложения.