Carnival Glory - первый круиз из Нового Орлеана после пандемии COVID-19

Зарубежка

Карнавал Глори покинул порт Нового Орлеана на неделю в воскресенье, первым судном, отправившимся из города со времен пандемии COVID-19.

Согласно пресс-релизу, корабль улетел из круизного терминала « Улица Эрато » и остановит его на перевалочных пунктах Бимини, Фрипорт и Нассау.

Во время церемонии, разрекламированной в Фун, Кеннеди Вице-председатель операций заведующего Никола Иаккарино, Капитан Глорий Сара Бет Рено и Порт президента Нового Орлеана и генеральный директор Брэнди Д. Кристиан закончили церемониальную ленточку и официально приветствовали первых гостей на борту.

Наше сообщество является частью Нового Орлеана на протяжении более 25 лет, и мы абсолютно в восторге от того, что мы поддержим наших гостей, возможность вернуться в Фаун, одновременно поддерживая местную экономику в одном из наших самых популярных домашних портов, сказала Кристин Даффи, которая является президентом Карневальской Крузовой линии.

По словам Даффи, Карнавал - это путешествующая компания номер один из Нового Орлеана с наибольшим разнообразием круизных решений и путешественников, и мы так рады вернуть наш уникальный вид веселья обратно в этот фантастический город.

Брэнди Д. Кристиан является ценным партнером в течение длительного времени, и мы гордимся тем, что мы рады вернуть Карнайла Глори для первого океанского круиза из Нового Орлеана с марта 2020 года, сказал президент и генеральный директор Карнайваль Круиз Ли Мы приветствуем Carnival за ценность Нового Орлеанского Сити-рынка и за превышение требований по охране здоровья и безопасности для защиты гостей, экипажей и общества. Возвращение Карневальских круизов из Порт-НОЛА станет стимулом для нашей местной экономики, поскольку гости вновь смогут наблюдать наше знаменитое гостеприимство в Новом Орлеане, когда они отправятся из нашего энергичного города. Сегодня мы в восторге, сказал Лафайетт резидент Марти Гвидри, которая была гостем в круизе, согласно местному CATC 3. Мы любим Carnival и очень долго ждали. Мы так рады, что мы первыми на борту компании Глори. Это мой 14-й круиз. Я люблю Карнавал, и он у нас во дворе.