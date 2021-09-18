Зарубежка

17 сентября Reuters - Американское Бюро земельного управления переместит свою штаб-квартиру из Вашингтона в Колорадо, отменив, по словам администрации Байдена, действие эпохи Трампа, которое вывело сотни людей из агентства, посвящённого управлению федеральными землями.

Министр внутренних дел Дебби Халанд объявил о переезде во время встречи с служащими БЛМ в пятницу, - сказано в заявлении. Внутреннее агентство управляет BLM.

Объявление появилось через два года после того, как администрация республиканцев Трампа заявила, что размещение штаб-квартиры БЛМ на Западе, где находится большая часть федеральной земли, позволит сэкономить налогоплательщикам 550 миллионов и приблизит чиновников к районам, которые они обслуживают.

Но, по словам « Внутренних », этот шаг не смог создать обещанные рабочие места на Западе, и сотни отставаний привели к значительной потере институциональной памяти и талантов. По словам Внутренних, только 41 человек на 328 позициях, пострадавших от данного шага, проголосовали за переезд. Только три из них переехали в Великий переворот, офис Колорадо.

БЛМ управляет 245 миллионов гектаров, или десятая часть территории Соединенных Штатов, контролируя такие программы, как нефтяное и газовое бурение, животноводство и досуг. Бюро играет ключевую роль в усилиях президента Джо Байдена, демократа, по решению проблемы изменения климата посредством управления федеральными землями путем расширения использования возобновляемых источников энергии и введения ограничений на государственную аренду нефти и газа.

Бюро сохранит офис в Гранд-Джунке, который оно обещало продлить как новую западную штаб-квартиру - очевидная уступка усилиям, прилагаемым Демократической Соединенными Штатами. Сенаторы, чтобы сохранить присутствие бюро.

Сенатор Джон Хиккенрупер из Колорадо, демократ, в своем заявлении сказал, что приветствует стремление внутренних дел расширить офис.

Объявление вызвало критику со стороны республиканцев в Конгрессе.

Сегодняшнее ошибочное, партийное решение не имеет ничего общего с осуществлением хорошего землепользования и всего, что связано с централизацией и ростом большого правительства, - сказал в своем заявлении американский Реп Брюс Уэстерман из Арканзаса, высокопоставленный республиканский член комитета Палаты представителей по природным ресурсам.