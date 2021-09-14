Будущее поднимается впереди последнего доклада о инфляции

Зарубежка

Будущее акций было выше последних инфляционных данных.

Фьючерсы Dow Jones Industrial Screedies выросли на 25 пунктов, или 0,07 %, в то время как фьючерсы S&P 500 и Nasdaq 100 фьючерсов выросли на 0,08 % и 0,01 % соответственно. Незначительный рост наступает через день после того, как индекс S&P 500 и Dow сломали свои пятидневные проигрышные полосы.

Августский индекс потребительских цен планируется опубликовать в 8 : 30 утра. ЭТ аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидают увеличения на 0,4 % в месяц.

После отчета доходность 10-летней купюры поднялась на 1,34 % на более чем пять пунктов.

В акциях акции Apple были в центре внимания, так как технический гигант, подготовленный к 1 вечера для Apple Inc. Shares Updates для других продуктов, таких как Apple Watch, также мог быть анонсирован.

Amazon Inc. подняла свой средний начальный заработок до 120-18 долларов США в час и заявила, что наймёт 125 000 складских и транспортных работников в США.

Компания Oracle Corp. сообщила о ежеквартальных продажах, которые не соответствовали оценкам Уолл-стрит, поскольку доходы от облачных доходов не хватало. Руководство по доходам текущего квартала было впереди ожиданий, в то время как руководство по доходам было немного легким.

Нефтяные запасы, которые были главными исполнителями в понедельник, продолжали расти по мере того, как промежуточная нефть Западного Техаса поднялась на 44 цента до шестинедельного максимума в 70,89 долларов за баррель, по мере того как ураган Николас обрушился на Техас.

В товарах золото опустилось до 1788 унций от $ 6,40, и такое же количество золота в 2005 году было самым высоким средним.

Европейские бури были неуклюжими, когда в Германии AC 40 коллапсировался на 0,38 %, во Франции FTSE 100 терял 0,27 %, а DAX 30 шли вверх на 0,12 %.

В Азии Nikkei 225 подскочила на 0,73 %, в то время как индекс Hang Seng в Гонконге и Китай в Шанхае упал на 0,211 % и 1,42 % соответственно, после того как застройщики China Evergrande вновь заявили о том, что могут дефолтовать по своим долгам.