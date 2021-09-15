Будет ли Байден вести гонку за будущим?

Зарубежка

Ранее в этом месяце президент Байден подписал указ с возвышенной целью : он хочет, чтобы к 2030 году более половины всех продаж электромобилей было электрическим.

Руководители GM, Ford и Stellantis присутствовали на мероприятии Белого дома и поддержали эту меру, пообещав вложить миллиарды долларов в создание ЭМ и работая с демократами, чтобы они их произвели.

Поворота назад нет. Вопрос заключается в том, отстаёт ли Байден в гонке за будущее или ли он лидирует в этой гонке?

Репутация Дебби Дингелл Д. Мих., представляющая часть городов Детройт и других автопроизводителей, заявила Yahoo Finance, что для достижения этой цели компании в ее районе и правительство должны сделать три вещи.

Автомобили должны быть доступными, инвестировать в аккумулятор, делать их здесь и инвестировать в зарядку инфраструктуры, сказал Дингелл, бывший исполнительный директор ГМ.

Нам предстоит пройти долгий путь. В 2021 году только 7 % американцев владели электрическим автомобилем. В то время как продажи за последний год улучшились, с увеличением на 2,2 % продаж ЭМ автомобилей, стоимость и доступность по-прежнему являются препятствиями для более широкого внедрения.

Байден надеется, что новая политика в законопроекте о инфраструктуре и приказе Динджелла поможет изменить это положение. Законопроект о расходах в размере 3,5 триллиона долларов, который обсуждается в Конгрессе, включает в себя более крупные субсидии на электрические автомобили, сделанные Союзом, а также кредиты на ЭМ для потребителей. Дингелл и ее коллеги хотят использовать 85 миллиардов долларов исключительно на электромобиле. Я знаю, что почти 30% выбросов углекислого газа в этой стране приходится на транспортный сектор, сказала она.

В то время как затраты на ЭМ растут, они все еще слишком дороги для средних американцев. По состоянию на апрель средняя стоимость электромобиля составляла более 50 000 долл. США, согласно Келли Блю Книге. Самая дешевая модель Tesla начинается с 39,000 долларов минус налоговый кредит Слишком немногие государственные зарядные станции вместе с недостаточной продолжительностью срока службы батарей препятствуют росту в секторе ЭМ. Большинство автозарядных станций находятся дома и стоят тысячи долларов. Крупные столичные районы имеют общественные места, но проблема жизненного цикла батарей продолжает закачивать станции и уменьшать возможности для поездок.

Наша инфраструктура – это экономика страны третьего мира, не чем гордиться, сказал Дингелл.