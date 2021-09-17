Бродвей внесет серьезные изменения в безопасность общественного здравоохранения

Зарубежка

После 18-месячного закрытия Ковида Бродвей запустил свои первые новые мюзиклы 2021 года ранее на этой неделе – с некоторыми заметными изменениями в операциях по обеспечению безопасности общественного здравоохранения, включая обеспечение маскировки и приостановку концессий для обеспечения соблюдения правил маскировки.

Другие изменения произойдут за кулисами. Наибольшее изменение произойдёт в том, что в здания попадет больше воздуха, чем лучше, - говорит Джек Караванос, адъюнкт-профессор НЬЮ-Украинской школы глобального общественного здравоохранения, в недавнем интервью с Yahoo Financial Live. Таким образом, качество и количество входящего воздуха улучшатся, и есть фильтры, которые были установлены почти во всех театрах, которые могут захватить вирусные частицы. Так что мы увидим некоторые изменения в вентиляции там. По словам Карваноса, различные протоколы существуют для различных областей в непосредственной части Бродвея. Например, менее крупные площади, такие как гардеробная, могут потребовать лучшую вентиляцию, чем открытые пространства, такие как перед домом.

Другим значительным изменением, которое может продолжить свое существование, является сокращение промежутков во время производства. Да, Карванос сказал, что будет трудно откладывать. Хороший и плохой заключается в том, что люди не будут снимать маски и не будут искушаться Люди не будут пользоваться уборными, которые всегда являются проблемой в театрах Бродвей, когда люди выстраиваются в уборные. Но это будет опыт обучения. Я думаю, что они должны будут испытать это в течение нескольких месяцев и посмотреть, где это подправить. По мере того, как Соединенные Штаты вступают в сезон гриппа, среди медицинских экспертов возникала озабоченность по поводу биродевируса гриппа и коронавируса, что является важной проблемой общественного здравоохранения.

В качестве меры предосторожности для защиты распространения коронавируса, актерам в настоящее время не разрешается встречаться с актёрами и актрисами или подписывать свои игры. В то время как это может оставаться правилом в ближайшем будущем, ограничения на поток людей за сценой могут меняться по мере того, как цены на вакцины увеличатся, отметил Карванос.

Так что, думаю, со временем, когда уровень вакцинации в Нью-Йорке улучшится и улучшится, их намного больше 1968, по его словам. Так что, я думаю, мы доберёмся туда весной, надеюсь. Затраты, связанные с протоколами чихания на Бродвей, не были чем чихать. Как высокие производственные затраты, так и сравнительно низкая прибыль делают потенциал дохода очень реальным. Таким образом, замена фильтров, ведер или модернизаций также является непомерно дорогостоящей, если они будут установлены CARCV - 13. Таким образом, это будет вызов. Но, к счастью, федеральное правительство пользуется поддержкой штатов и федерального правительства, чтобы помочь нам пережить этот переходный период. Гамильтон, Уикед, Чикаго, Лион Кинг и Лакаванна Блюз были одними из фильмов, вернувшихся на инаугурационный вечер для Бродвейских мюзиклов.

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