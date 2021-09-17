British Airways совершила первый пассажирский рейс на экологически безопасном авиационном топливе

Зарубежка

По словам авиакомпании, « British Airways » объявила в среду, что она вылетела свой первый в истории пассажирских рейс, который должен был быть питаем непосредственно устойчивым авиационным топливом « SAF », оставшимся в составе двухчасового рейса во вторника из аэропорта Глазго в аэропорт Хитроу в Лондоне,

По словам British Airways, авиакомпания объединилась с компанией Hithrow, провайдером авиаперевозок NATS, гигантом BP, аэропортом Глазго и Airbus для управления коротким углеродно-нейтральным рейсом, который покинул Хитроу в 10 : 36 во вторник 14 сентября 2021 года и прибыл в Глазго в 11,1 28 по местному времени.

Специальный кондоминиум самолета был выкрашен в партнёрстве с Airbus.

Первый углеродно-нейтральный рейс скопировал поездку в Эдинбург 11 лет назад, и « Британская авиакомпания » отметила, что в 2010 году не компенсировала и не имела устойчивого авиационного топлива, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду. Кроме того, предшествовавший ему полет был проведён на более старом самолете, на борту которого было меньше пассажиров.

По данным British Airways, в этом году « Идеальный полёт » был выброшен, чтобы показать, как много авиакомпании продвинулась вперед в своих усилиях по декарбонизации за последнее десятилетие.

Новый рейс включал в себя более легкие места, обслуживание троллей, а также замены авиабилетных пособий и журнальных полётов всеми цифровыми загрузками в попытке сбросить вес самолёта.

Аэробус А 320 нео, используемый компанией для полёта, на 163 меньше топлива,86 меньше углекислотного газа и 106 спокойнее, чем его предшественник с 2010 года.

Традиционное авиационное топливо, предоставляемое BP, было перемешано в 0.05 с устойчивым реактивным топливом.

BPFAS состоит из устойчивых материалов, таких как переработанное кухонное масло и бытовые отходы, и производит до 687 меньше жизненного цикла углерода, чем традиционное реактивные топливо.

Полет был отброшен назад с одним из зелёных автомобилей британской авиакомпании Hithrow, работающих на 10000 возобновляемых источниках энергии.

По словам авиакомпании, только один из двигателей А 320 нео используется для такси на взлетной полосе, а авиадиспетчеры NATS направляют самолёт на его непрерывный взлет и погружение, позволив самолёту избежать выровнения, что вызывает увеличение горения топлива.

Взлётные скорости Идеального полёта были установлены заранее, и полёт был в состоянии приземлиться без выдерживания по воздуху.

После посадки в Глазго второй двигатель А320 нео был выключен.

По словам British Airways, в этом году полёты достигли 62 % сокращения выбросов CO2 по сравнению с полетом в 2010 году 34 % от более эффективных самолетов и операций, 28 % от использования возобновляемого авиационного топлива и оставшейся 38 % компенсации с использованием высококачественных углеродных компенсаций.

Этот рейс обеспечил практическую демонстрацию прогресса, достигнутого нами в нашем путешествии по сокращению выбросов углерода, - сказал в своем заявлении генеральный директор британской авиакомпании Шон Дойл. Работая с нашими отраслевыми партнёрами, мы обеспечили 62 % -ое улучшение в сокращении выбросов по сравнению с десятью годами назад. Это означает реальный прогресс в наших усилиях по обесцениванию углерода и демонстрирует нашу решимость продолжать работать с правительствами и промышленностью и ускорить принятие новых низкоуглеродных решений, чтобы приблизить нас к идеальному бегству будущего. Ранее в этом месяце авиакомпания запустила программу BA « Лучший мир » и свою головную компанию International Airlines Group, недавно обязалась оперировать 161 рейса с использованием AFP к 2030 году.

« British Airways » обязалась добиться нулевого уровня выбросов углерода, инвестируя в новые самолеты, развивая устойчивое авиационное топливо и водородные самолеты, а также обучая технологии улавливания углерода.