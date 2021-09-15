Британское правительство планирует продать Канал 4 Netflix

Зарубежка

ЛОНДОН – Рейтерский канал 4, коммерчески финансируемый британский телеканал, сможет получить доступ к большему количеству денег, чтобы конкурировать с направляющимися гигантами Amazon и Netflix под частной собственностью, говорит министр культуры Оливер Доуден в среду.

comworld uk briish Government Plans-Sales - vey-Channel - 4-2021- 06-22, она планировала продать телеканал, который был запущен почти 39 лет назад в качестве подходящей альтернативы BBC и ITV. Консультация закрылась во вторник.

Канал 4 критиковал этот шаг. Его председатель заявил Гаранту в июле, что правительство находится под угрозой необратимой и рискованной продажи важного британского учреждения Dowden, однако объявит об этом в среду, что его беспокоит его долгосрочное будущее.

Я полагаю, что если Канал 4 захочет вырасти, тогда в какой-то момент в будущем ему понадобятся наличные деньги, он расскажет Конвенту о Королевском телевизионном обществе, согласно выдержкам из его речи.

Без этого у Канала 4 не будет денег, чтобы инвестировать в технологии и программы, и он не сможет конкурировать с гигантами, В этом году канал 4, который транслировал драму AID « Это грех », имеет полномочия по обеспечению сложных и необычных программ для аудиторий, которые недостаточно обслуживают другие вещательные компании.

Вместо того, чтобы создавать программы, он заказывает их у производственных компаний, помогая поддерживать успешный независимый телевизионный сектор Британии.

В этом месяце, согласно исследованию Эрнста Янга, устранение его уникальной модели издательства-подписчика бизнеса может привести к сокращению его вклада в креативную экономику на 2 миллиарда фунтов стерлингов в течение 10 лет.

Доуден скажет, что полномочия 4 канала на государственную службу не будут ослаблены.

Если мы собираемся начать продажу, я гарантирую, что на нее по-прежнему будут распространяться надлежащие обязательства по предоставлению государственных услуг, - скажет он, добавив, что это будет охватывать обязательства по заказу программ от независимых специалистов.