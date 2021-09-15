Британский ПМ Джонсон, чтобы перепрыгнуть в кабинет в среду
Премьер-министр Борис Джонсон делает жесты, когда выходит за пределы Даунинг-стрит в Лондоне, Великобритания, 15 сентября 2021 года. Репутаторы Ханна МакКей и Ханна МакКей :
ЛОНДОН, 15 сентября 2016 года Рейтер - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перекроет свой кабинет в среду, - сказал один из источников в своем офисе на Даунинг-стрит.
После победы на выборах 2019 года с большим парламентским большинством программа Джонсона затмевалась пандемией COVID-19.
Премьер-министр сегодня назначит министров с целью объединения и выравнивания положения всей страны – « Нет ». Несколько источников сообщили, что источник Nijay Sachs был на телефоне сегодня.
По словам источника, правительство также должно удвоить наши усилия по достижению приоритетных целей народа.
Слухи о реструктуризации, и кто, возможно, уже на пути к выходу или к подъёму, крутились в этом месте уже несколько недель.
Министр финансов Гэвин Уильямсон сидел рядом с Джонсоном в парламенте, когда лидер лейбористской партии принимал участие в его еженедельной сессии вопросов и ответов, но министр образования Риши Сунак отсутствовал на передовице.