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Зарубежка
Британский Kwarteng снова встретится с энергетическими боссами по поводу цен на газ
18 сентября, 2021 19:50
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Русская планета
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ЛОНДОН, 18 сентября 18 Reuters - министр бизнеса Великобритании Квати Калтенг заявил, что защита клиентов во время повышения мировых цен на газ является абсолютным приоритетом, и он встретится с отраслевыми боссами снова в воскресенье и понедельник, чтобы работать над этим вопросом.
Квартенг встретился в субботу с энергетическими боссами и регуляторами и впоследствии сказал, что он был уверен, что безопасность поставок не является проблемой и что люди все равно будут получать газ и электричество, даже если поставщик окажется не в состоянии сделать это.
По его словам в Twitter, я продолжаю поддерживать постоянные контакты с коллегами по всему правительству, чтобы справиться с последствиями глобального повышения цен на газ.
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