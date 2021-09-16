Британка, заявившая, что ее изнасиловали на Кипре, подала апелляцию

Зарубежка

Активисты принимают участие в демонстрации в поддержку британской женщины, которая утверждает, что ее заставили отказаться от заявления о групповом изнасиловании, вне Верховного суда в Никосии, Кипр, 16 сентября 2021 года. НИКОСИЯ, 16 сентября Рейтер - Британская женщина, которая была осуждена за ложное сообщение о групповом изнасиловании на Кипре, подала апелляцию на Верховный суд острова, стремясь очистить свое имя.

В январе 2020 года женщина получила условное четырехмесячное тюремное заключение по делу, которое вызвало озабоченность Великобритании и активистов по поводу обращения с ней со стороны кипрских властей.

Адвокаты подсудимого, которых нельзя назвать по юридическим причинам, и прокуроры представили свои аргументы в Верховный суд в столице Никосии в четверг утром.

Ожидается, что суд вынесет решение в течение шести месяцев.

Женщина, которой тогда было 19 лет, в июле 2019 года подала жалобу на то, что она была изнасилована на курорте отдыха в Айе Напе группой израильской молодежи. Через несколько дней жалоба была отозвана, что привело к ее аресту и последующему вынесению обвинительного приговора за общественную несправедливость.

Она утверждает, что отозвала свою жалобу в соответствии с надлежащей правовой процедурой под давлением после нескольких часов полицейского допроса и без присутствия адвоката.

Это дело имеет большое значение для защиты прав человека на Кипре, а также для обращения с теми, кто сообщает о сексуальных преступлениях, сказал Майкл Полак, директор базирующейся в Британии группы защиты правосудия, помогая местной группе защиты.

Двенадцать молодых израильтян были арестованы для допроса, но вскоре были освобождены после того, как женщина отозвала свои обвинения.

Они не были обязаны предоставлять какие-либо доказательства в ходе судебного процесса над женщиной, потому что дело было сосредоточено на том, ввела ли женщина в заблуждение власти и дала ли она ложные показания, а не на самом предполагаемом изнасиловании.

Британское правительство позднее заявило, что у него было много опасений по поводу судебного процесса и права женщины на справедливое судебное разбирательство. Женщина не присутствовала во время процесса в четверг.