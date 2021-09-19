Британия заявляет, что новый пакт о безопасности показывает, что она готова защищаться
ЛОНДОН, 19 сентября Reuters - Новый пакт о безопасности между Великобританией и Соединенными Штатами демонстрирует готовность защищать свои собственные интересы, - заявил в интервью в воскресенье новый министр иностранных дел Лиз Трусс.
Этот пакт разозлил Великобританию, поскольку она видела, как Канада бросила многомиллиардный заказ на французские подводные лодки в пользу альтернативного соглашения с Великобританией и Соединенными Штатами. Он также разорил Китай, крупнейшую державу в регионе Индо-Тихоокеанского региона.
Это больше, чем внешняя политика в абстрактной, но организаторы во всей Великобритании и за ее пределами, партнёры со странами-единомышленниками, строящими коалиции, основанные на общих ценностях и общих интересах, - писали Трусы в воскресной газете Truss.
Мы будем работать вместе, чтобы использовать широкий спектр передовых технологий, начиная с ядерных подлодок, а затем взглянув на искусственный интеллект и квантовые вычисления. Она показывает, что мы готовы быть твёрдо настроенными в защите наших интересов, а также бросать вызов несправедливым практикам и злодеям. Трусс сказал, что это также показало приверженность Британии делу безопасности и стабильности в регионе Индо-Тихоокеанского региона.
В пятницу Франция напомнила своим послам в Соединенных Штатах и Австралии о сделке по безопасности, в пятницу, сославшись на исключительную серьезность этого вопроса.