Британия, вероятно, потребует вакцинации от COVID 19 прифронтовых медицинских работников
ЛОНДОН, 14 сентября Reuters - Британия, скорее всего, потребует вакцинации работников здравоохранения и социальной сферы в Англии против COVID-19, заявил во вторник министр здравоохранения Саджид Джавид.
Джавид сообщил, что правительство запустило консультации по защите уязвимых пациентов, сделав вакцинацию от COVID и гриппа условием для прифронтового здравоохранения и более широкого состава социальных работников в Англии.
Я считаю, что крайне вероятно, что прифронтовые сотрудники NHS и те, кто работает в более широких социальных учреждениях, также должны будут быть вакцинированы, чтобы защитить тех, кто их окружает, - сказал Джавид парламенту.
Данные по-прежнему показывают, что связь между случаями заболевания, госпитализацией и смертельными случаями значительно ослабла с начала пандемии, парламент заявил в своем плане, озаглавленном COVID-19 Ответ : Осень и Зимний план Javid, что у правительства есть План B для борьбы с вирусом, если система здравоохранения находится под неустойчивым давлением.
План B будет включать в себя сертификат об обязательной вакцинации в некоторых случаях, юридически разрешая прикрытие лиц в определенных условиях, и правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы попросить людей снова работать из дома в течение ограниченного периода времени.
Согласно планам, правительство попытается уведомить предприятия, по крайней мере, за одну неделю до вступления в силу обязательных сертификатов вакцинации.