Британия может пострадать из-за отключения электроэнергии, в результате чего миллионы людей останутся без электричества

Зарубежка

Электроэнергия в Британии сейчас настолько недостаточна, что любые другие проблемы с электросетью или необычные провалы в работе заводов могут оставить миллионы без электричества. Еще до пожара, буфер национальной сети Plc запасной зимней мощности должен был быть самым большим в течение пяти лет.

Если что-то пойдет не так, у нас может не остаться ничего в заднем кармане ", - сказал Том Эдвардс, консультант компании Cornwall Insight Ltd., эксперт правительства и коммунальных служб. Если ядерное оружие отключится или что-то еще станет большим, это может вызвать проблемы, потому что у нас может не быть ничего, чтобы его заменить. Помимо непосредственного хаоса, который может привести к длительному закрытию, отказ от участия может иметь серьезные экономические последствия. Точно так же, как Великобритания выходит из пандемии, перебои в энергоснабжении приведут к еще большему росту цен на энергоносители, усугубляя озабоченность по поводу инфляции и увеличивая издержки, которые фирмы уже несут на себе за сырье.

Великобритания импортирует и экспортирует энергию. Среди них шесть крупных кабелей, две из которых связаны с Францией. Электроэнергия поступает на рынок с самой высокой ценой. В этом году, в среднем, около 7,5 % спроса со стороны Великобритании было удовлетворено электроэнергией 56 атомных электростанций Франции в Великобритании.

Поставки из Франции, как ожидается, будут сокращены в настоящее время. Поскольку половина канатных мощностей будет прекращена до 2022 года, дефицит повлияет на цены в следующем году. Остальные мощности планируется использовать в Интернете 25 сентября, но это будет зависеть от степени повреждения и возможности безопасного использования кабеля.

Этим зимой Goldman предупреждает о потенциальном риске для европейской промышленности.

Перебои в ценообразовании поднимут потенциал для волатильности цен до тех пор, пока она не будет выведена из строя, - сказал Гленн Риксон, руководитель анализа сил в S&P Global Platts.

В этом месяце цены на электроэнергию прошли через рекорды, поскольку период спокойной погоды увеличил ядерные выбросы одновременно с сокращением ветряных генераторов. Беспрецедентное сплочение цен на газ в Великобритании и Европе повысило цену на использование топлива для производства электроэнергии.

В июле National Gried прозвучало ранним предупреждением о том, что способность Великобритании удовлетворять пиковый спрос в этом году будет более напряженной. По словам одного из представителей, относительно долгосрочного эффекта от перебоев в IFA-1 в ближайшие дни. Мы все еще прогнозируем, что у нас будет достаточно свободы, чтобы безопасно продолжать поставлять электричество в течение зимы. Перебои в связи не обязательно означают отключение сегодня, но по мере того, как в октябре и ноябре погода становится холоднее и возрастает спрос, система станет еще более жесткой, сказал Андреас Гандолфо, аналитик в Блумбергнеф.