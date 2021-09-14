Бразильские компании предупреждают о возможном политическом кризисе накануне президентских выборов 2022 года

Зарубежка

САО-ПАУЛУ – Рейтеры – Конкуренция, пандемия и отраслевой спрос являются новыми проблемами, стоящими перед компаниями, планирующими первоначальное общественное предложение IPO, но бразильские компании начали отмечать общий риск : политические потрясения крайне правого президента Джайра Болсонаро.

Производитель косметики Коти и розничный торговец Cencosud недавно предложили проспекты о риске президентского импичмента, в то время как дистрибьютор Coca-Cola SA предупредила о беспорядках перед президентскими выборами 2022 года.

Недавняя конфронтация Болсонаро с Верховным Судом Бразилии в условиях экономического кризиса вызвала опасения по поводу процесса реформ в стране и угрожает отравить окружающую среду для 25 IPO в ожидании, что, в добавление к 44 спискам в этом году, пока что подорвет рекорд Бразилии для IPO.

На прошлой неделе Болсонаро свел на нет свою борьбу с Верховным судом страны, который разрешил расследовать его и его союзников, основываясь на утверждениях о том, что они нападали на демократические институты Бразилии.

Участники рынка, однако, требуют, как долго продлится перемирие. Контрольный показатель Bovespa в этом году снизился на 2,9 % в долларовом выражении в США, что является одним из пяти глобальных индексов в отрицательной территории за этот год.

Перспективы для IPO более сложны. Потенциальный институциональный кризис уменьшит шансы одобрения реформ, необходимых для ускорения экономического роста, - сказал Густаво Миранда, директор инвестиционного банка в Banco Santander Brasil SA.

Еще до демонстраций в поддержку « Болсонаро » на Сеп 7, IPO столкнулись с худшим временем в условиях вялого роста, высокого уровня безработицы и сильной засухи, подталкивающих цены на продукты питания и энергоносители.

Производитель цемента Intercion Brasil решил продать свою долю акций в июле, когда инвесторы предложили более низкую оценку, в то время как алюминийский продюсер Companhia Brasileira de Aluminio, среди прочих, должен был снизить свои предлагаемые цены, чтобы продать свои акции.

Мы консультируем компании, которые планируют подготовить IPO на случай восстановления рыночной конъюнктуры в течение ближайших нескольких недель, - сказал Родрик Гринлис, руководитель инвестиционного банка компании Itau BBA, исключив возможность полного закрытия рынков для предложений акций.

До сих пор в этом месяце единственные две компании, которые спекулируют на рынке, пытаясь запустить IPO, – это спортивная сеть Althaia и фармацевтическая компания BlueFit, цены на которые будут стоить на следующей неделе.

Плохие показатели среди IPO также снижают аппетит инвесторов к новым транзакциям, сказал Марсело Миллен, глава фондовых рынков Citigroup в Бразилии. Почти половина всех компаний, зарегистрированных за последние два месяца, торгуют ниже своих цен на IPO.

Менеджеры активов, сталкивающиеся с нехваткой новых денег для инвестиций в дополнительные акции, стали особенно разборчивыми. Фонды ценных бумаг и хеджирования в сентябре имели чистый отток капитала, хотя многие из них все еще демонстрируют приток капитала в первую половину года.

Мы смотрим на новые IPO с увеличительным стеклом, потому что мы ожидаем большей волатильности по мере приближения выборов 2022 года, сказал Сара Дельфим, управляющий партнёр фирмы по управлению активами Dalia Capital, добавив, что некоторые секторы могут обойти текущие турбулентности.

Бразильские компании, рассматривающие IPOs в Соединенных Штатах, такие как Fintech Nubank, платёжная компания Coderor и Hotmart, платформа для создателей контента, могут отбросить волатильность выборов, поскольку их рост меньше зависит от макроэкономической среды.