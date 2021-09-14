BP низкоуглеродный и природный газ, глава Дев Саньяль, чтобы уйти в отставку
ЛОНДОН Рейтер – Глава компании OKBP по низкоуглеродным и природным газам Дев Саньяль покинет энергетическую компанию в конце года, - заявил BP во вторник, неожиданный отъезд в то время, когда BP стремится быстро увеличить свой бизнес возобновляемых источников энергии и уйти от нефти.
Саньал, который вступил в RWE Renewable 32 года назад, будет заменен Анжей-Исабель Доценрат, которая до недавнего времени была главным исполнительным директором BP. Уход Бернара Луни происходит через 19 месяцев после того, как Саньяль стал генеральным директором компании BP с амбициозной стратегией превращения нефтегазовой компании в крупную компанию по производству возобновляемых источников энергии и электроэнергии.
Саньяль был одним из трёх руководителей, заключённых в короткий список, чтобы сменить бывшего генерального директора Боба Дадли, а также Лоуни и бывшего главного финансового директора Брайана Гилвари. Источники компаний ранее заявили " Рейтер ", что они получили чек от ФКК, если им нужна замена.
Саньял был главой природного газа и низким уровнем выбросов углерода в июле 2020 года в рамках капитального ремонта крупной компании. По словам BP, в следующем квартале 2021 года он передаст свои обязанности.
Британский и Британский Национальный Наблюдал за крупными инвестициями в последние месяцы, в том числе в США и индийские оффшорные ветряные проекты.
Ранее он руководил альтернативным энергетическим бизнесом компании BP, где контролировал приобретение компанией BP 43 % акций компании Lightsource BP, крупной солнечной компании.
Дотценрат - инженер-электрик с более чем 25-летним опытом работы в области энергетики, промышленности и консультирования по вопросам управления.