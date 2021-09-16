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Зарубежка
Борис Джонсон примет Джо Байдена в Белом доме на следующей неделе
16 сентября, 2021 02:25
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Русская планета
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Президент США Борис Джонсон говорит с премьер-министром Великобритании Джо Байденом, когда они рассматривают исторические документы и артефакты, связанные с Атлантической хартией, во время своей встречи в отеле Карбис Бэй, залив Карби, Корнуолл, Брим, 10 июня 2021 года. Репутаторы Тоби Мелвилл Пул :
Семь сентября : 15 Reuters - Барис Джонсон будет принимать премьер-министра США Джо Байдена в Белом доме на следующей неделе, Аксиос сообщил в среду, ссылаясь на людей, знакомых с подготовкой.
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