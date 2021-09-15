Новости – Зарубежка
Зарубежка
Борис Джонсон говорит, что у него есть правильная команда, чтобы решать государственные приоритеты
15 сентября, 2021 15:15
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Русская планета
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ЛОНДОН, 15 сентября. Рейтер - Заявление Бориса Джонсона о том, кто является его высокопоставленными министрами, будет иметь правильную команду, чтобы выполнить то, что его пресс-секретарь описал как приоритеты общества, спросило, не сработало ли его правительство в его политике по борьбе с региональным неравенством в Британии, сказал пресс-секретарь : Вы видели, как мы выровняемся, и мы продолжаем это делать.
Правильно, что у нас есть команда, которая будет выполнять общественные приоритеты, и это то, что мы будем делать с этой перестановкой, как сказал пресс-секретарь репортерам.
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