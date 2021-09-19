Зарубежка

В соответствии с новым исследованием, бизнес-структуры быстро внедряют технологии, и у них нет денежных средств на Мейн-стрит, которые приспосабливаются к пандемическим требованиям, как к средству выживания.

Согласно отчету, выпущенному на прошлой неделе, 71,10 малых и средних предприятий SMB пережили пандемию, выглядя в цифровом формате, и 66,6,0 их бизнес не мог пережить пандемию, используя технологии десять лет назад.

Местные торговые цепочки для мам-и-поп-магазины с большим трудом старались удержаться на плаву во время пандемии. Многие из них не сделали этого и не должны были закрыться в 2021 году, когда они столкнулись с бурей в росте случаев COVID.

В действительности, согласно Национальной федерации независимых предприятий, НФИБ примерно сказал, что им придется закрыть свои двери, если в ближайшие шесть месяцев экономические условия не улучшатся.

Тем не менее, не все тенденции малого бизнеса были полным мрачием и гибелью. Пандемия подпитывала глобальный всплеск продаж электронной коммерции и интернет-бизнеса, поскольку глобальные ограничения и распространяющийся вирус вынудили потребителей обратиться в Интернет для покупки повседневных товаров.

Благодаря технологиям и творческим стратегиям, малый и средний бизнес смог развиться и перейти в различные инструменты, помогающие улучшить взаимодействие с клиентами.

В результате, 83,% SMB ( SMB ) имеют, по крайней мере, некоторые из своих операций в онлайне ; из них почти все 131,%, перевели часть своих операций онлайн за последний год, Sales Power.

Ведущий кофейный сироп является одним из примеров старой деловой зависимости от личных отношений, которые должны были приспособиться к реалиям эры COVID-19.

Мы никогда не будем полной технологической компанией. Стайси Купер Дент, генеральный менеджер по международному бизнесу Торани, сказала, что мы продукт, который люди приносят в свои дома.

Развитие цифровых технологий стало огромным сдвигом для нас. Кроме того, был и другой трудный путь для Дэта, который не всегда был способом, который мы работали, добавил.

До марта 2020 года, многие предприятия не имели практически никакого интернет-сервиса, главным образом потому, что они зависели от пешехода и прогулок, чтобы оставаться конкурентоспособными. Ситуация сильно изменилась во время пандемии, поскольку блокировки и карантин привели к закрытию магазинов и заставили потребителей больше покупать онлайн.

Torani является неотъемлемой частью кафе во всем мире, но потребители начали привозить Торани в свои дома во время COVID - 19, как никогда раньше, более чем на миллион домашних хозяйств, чем пару лет назад, добавили Dent.

По ее словам, технологии сыграли отличную роль в том, чтобы позволить нам наладить связь и сотрудничать со всеми новыми потребителями новым способом. По словам Дэта, Торани не смог бы процветать во время Пандемии, не сделав его цифровым.

Даже по мере того, как бизнес продолжает восстанавливаться, становится ясно, что потребительское поведение сместилось в сторону интернет-торговли, что делает его важным каналом для успеха SMB.

В частности, в ресторанной отрасли, ухабистые предприятия воспользовались преимуществами новой технологической интеграции, чтобы помочь созданию. Заказы эпохи COVID, сдерживание роста, покупка онлайн, сбор в магазине, расширение маркетинга социальных сетей на цифровых платформах – все это стало постоянным элементом.

Мы действительно выросли в социальной команде. Они запустили такие вещи, как TikTok, и мы используем больше цифровых технологий, мы работаем с влиятельными, потому что больше не можем делать свои собственные фотосессии, потому что они были небезопасны, как в среде COVID, сказал Дент.

В то время как рынок труда в Америке переживает некоторые трудности с ростом, многие предприятия продолжают привлекать гибкие часы – а также гибридную работу из дома – для привлечения работников на напряженный рынок труда. По мере роста уровня адаптации, значительная доля работает.

Они смотрят на своих сотрудников, которые хотят гибкий график работы. Продавцы Ортегон сказали, что хотят работать из дома.

По данным Sales Power, более двух из пяти SMB планируют, что сотрудники будут работать удалённо, по крайней мере, половину времени, но аналогичная доля будет иметь большинство работников, работающих лично.

В то время как рабочие механизмы меняются в отрасли, SMB, скорее всего, будут поддерживать долгосрочную работу : около 43 % SMB принимают телекоммуникационные работы из каких бы то ни было планов, как говорится в докладе.

Они инвестируют в инструменты производительности для своих собственных работников, чтобы они сотрудничали и сотрудничали. Для того, чтобы их сотрудники могли быть продуктивными и могли работать со своими коллегами и клиентами. Они хотят быть успешными где угодно, добавил Ортегон.

Между тем, малые предприятия по всей стране все чаще сражались, чтобы пережить экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, многие предупреждали, что они могли бы рухнуть без финансовой поддержки со стороны федерального правительства.

Мы взяли на себя обязательство не увольнять ни одного человека, мы действительно взяли ссуду, которая помогла нам понять, как сохранить всех членов нашей команды и сохранить их в безопасности, добавил Дент.

Фактически, 67,7 участников говорят, что правительственная поддержка способствовала выживанию их компаний во время пандемии, и 69,7,0,0, отвечают на важность общественной поддержки

Один из 10 сказал нам, что они не были бы рядом, если бы не комбинация общественной поддержки и государственной поддержки, сказал Ортегон.