Более 70% акционеров Naturgy не примут предложение о поглощении за 5,76 млрд долларов

Зарубежка

МАДРИД Reuters " Натургия " заявила, что ее основные акционеры не будут выставлять свои акции, но ее совет считает, что 4,9 миллиарда евро 5,76 миллиарда долларов от испанского фонда IFM, чтобы приобрести 22,9 процента акций австралийской национальной энергетической компании, являются разумными.

Тест подлежит обеспечению не менее 17 % в Испанской энергетической группе, хотя в своем проспективе, сделанном на прошлой неделе, IFM заявила, что может принять решение о снижении минимального порогового показателя до

Три основных акционера в Натургии имеют более 67,% всей энергетической группы.

В заявлении Энергетическая группа заявила, что цена предложения очень разумна с финансовой точки зрения и в нынешних обстоятельствах, но добавила, что она также должна была оценить возможное воздействие на корпоративное управление, без каких-либо подробностей.

В своем прогнозе, представленном на прошлой неделе, IFM заявила, что намерена назначить два члена правления, не увеличивая общее число нынешних руководителей в совете Натургии.

После отмены дивидендных платежей, IFM будет предлагать 22,07 евро за долю, по сравнению с первоначальными 23 евро за долю. В пятницу акции в Натургии закончились в 21.590 евро.

Источник, которому известно об этом деле, сказал, что принимая во внимание ставки, принадлежащие некоторым членам правления в Натургии, Стаатскапитале и 3,85 % акций, принадлежащих государственной нефтяной компании Алжира Sonatrach, которая соответствует оценкам совета директоров, более 106 акционеров Натургии не будут продаваться.

Кроме Натурги холдингса, который в настоящее время владеет почти 26 % энергетической группы, CCC и GIP имеют главных акционеров со ставками 202,7 % и 206400 соответственно.

Основные акционеры Caixakank, Coritions полностью принадлежат основам бывшего сберегательного банка La Caixa.

После этого завершения акционеры Натургии должны были принять это предложение до 8 октября.

В своем обращении к контролеру, Натурги также предупредил, что его акции могут быть негативно затронуты, как коллеги Эндеза и Ибердрола, мерами, утвержденными на этой неделе правительством, чтобы перенаправить миллиарды евро в виде экстраординарных прибылей от отрасли к потребителям.