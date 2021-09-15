Более 100 000 человек остались без электричества после того, как тропический шторм Николас пронесся по Техасу

Зарубежка

Более 100,000 человек в регионе Персидского залива остаются без власти после тропического шторма Николас, который с тех пор был понижен до тропической депрессии, охватившей Техас.

Согласно Energyoutage. Около 117 871 человек не имели власти по состоянию на 8 утра. Это в дополнение к более чем 81 000 жителям Луизианы, которые все еще находятся в темноте.

Ураган Харви обрушился утром во вторник как ураган категории 1, первоначально вырубив электричество полумиллиону домов и предприятий и сбросив более, чем футу дождя вдоль той же территории, затопленной ураганом Николас в 2017 году.

Компания Entergy Corp., которая доставляет электричество миллионам в Техас, Луизиана, Арканзас и Миссисипи, сказала, что она восстановила электричество к вечеру вторника более чем 13 300 своим клиентам, что эквивалентно примерно 95 % всех перебоев в Хьюстоне.

По словам компании, компания Engy Texas планирует восстановить оставшихся клиентов в районах, которые подверглись большому ущербу и которые могут безопасно захватить власть в среду до вечера.

Компания отметила, однако, что восстановление Hurrican Ida может негативно повлиять на Николаса в Луизиане.

В течение почти двух недель, энтузианская команда Луизиана работала над восстановлением власти для своих клиентов после того, как историческая интенсивность Иды нанесла серьёзный ущерб юго-востоку Луизианы, вырубив более 30 полюсов, более 36,000 проволочек и почти 6,000 трансформаторов, согласно Entergy.

С тех пор как Ида совершил посадку в августе 29 лет, экипажи вернули электричество примерно 815 000 клиентам в APAC и его партнерам. На сегодняшний день около 87,000 клиентов Entergy остаются без власти.

Этот прогресс является свидетельством приверженности десятков тысяч наших рабочих и их готовности делать все для наших клиентов, - сказал Джон Хоукинс, вице-президент распределительных операций, энтерги Луизиана. -