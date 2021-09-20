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Зарубежка
Боевик открыл огонь по российскому университету, убив одного человека
20 сентября, 2021 10:30
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Русская планета
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20 января 2017 года - в понедельник неизвестный человек открыл огонь в университетском городе Перм, а также был ранен и убит, - информационное агентство Интерпарда сообщило в понедельник, сославшись на источник.
Университетская пресс-служба сообщила, что один человек был ранен, а некоторые учащиеся и преподаватели были заперты в классах, - сообщило информационное агентство TASS.
Видеозаписи показали, как люди прыгают из окон первого этажа, чтобы убраться из здания.
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