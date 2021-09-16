Блок под руководством России заявляет, что не будет принимать афганских беженцев
Афганские семьи, бежавшие из районов Малистана и Джахори из-за конфликта между Талибаном и афганскими силами, прибыли в Газни, Афганистан, 14 ноября 2018 года. МОСКВА, 16 сентября - Члены возглавляемого Россией блока безопасности, в который входят некоторые страны, находящиеся вблизи или прилегающие к Афганистану, не планируют принимать афганских беженцев в условиях политического кризиса и кризиса безопасности в стране, - заявил в четверг член блока Казахстан.
Организация Договора о коллективной безопасности ОДКБ состоит из трех центральноазиатских государств - Таджикистана, у которого длинная граница с Афганистаном, Кыргызстаном и Казахстаном, а также нескольких отдаленных бывших республик.
Кассим-Джомарт Токаев занял совместную позицию ОДКБ в Таджикистане на встрече глав государств-членов блока в четверг, что размещение иностранных беженцев или афганских военных баз на нашей территории неприемлемо, как заявил в заявлении его офис.
Еще две страны Центральной Азии граничат с Узбекистаном и Туркменистаном, но не являются членами ОДКБ. Однако Узбекистан также заявил, что разрешит только кратковременный транзит беженцев самолетами в третьи страны.