Ближайшая администрация воздерживаться от предоставления военной помощи Египту : источник

Зарубежка

ВАШИНГТОН, 14 сентября Reuters - Администрация Байдена удержит военную помощь Египту на сумму 130 млн. долл. США, чтобы оказать давление на арабского союзника, чтобы он улучшил свою репутацию в области прав человека, - сказали два источника, знакомые с этим вопросом, в том числе официальный представитель США.

Запланированный поступок госсекретаря Антония Блинкена является разрывом с политикой его предшественников, направленной на то, чтобы перевесить военную проверку на оказание военной помощи Египту. В прошлом для правительства Абдель Фаттаха аль-Сиси было предоставлено исключение в размере 300 миллионов долларов США на том основании, что это в интересах национальной безопасности США.

Несмотря на общее производство финансирования, в этом финансовом году часть средств будет доступна для решения проблем, связанных с правами человека, и может быть исключена, если Египет улучшит свою историю, - сказал чиновник, который выступал на условиях анонимности.

По словам источников, заявление может прийти в конце этой недели.

Пресс-секретарь Госдепартамента не ответил сразу на запрос о представлении комментариев. Политики сообщили о переезде в конце понедельника вечером.

Более дюжины правозащитных групп заявили Блинкену в апреле, что если бы он отказался высвободить средства, Соединенные Штаты направили бы четкий сигнал о том, что они серьезно относятся к своей приверженности поддержке прав человека за рубежом. Сиси, который распустил « Братья-мусульмане » в 2013 году, контролировал подавление инакомыслия, которое ужесточилось в последние годы. Он настаивает на том, что в Египте есть политические заключенные, и говорит, что стабильность и безопасность важнее всего.

Американский президент Джо Байден пообещал поставить права человека во главу угла своей внешней политики, а защитники прав подталкивали Вашингтон к ужесточению борьбы с Сиси, несмотря на то, что отношения с Египтом улучшились после посреднической роли Каира, чтобы помочь прекратить военные действия между Израилем и боевиками Хамаса в апреле.