Зарубежка

Конвой, который перевозит гроб бывшего президента Алжира Абдельазиза Бутефлика, направляется в сторону кладбища Эль-Алия, где он будет похоронен 19 сентября 2021 года в Алжире, Алжир. RETERS Ramzi Budina Ramzi Budina - последовательный автор и директор RETERS.

АЛЖИР, 19 сентября Reuters - Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, который был свергнут после массовых протестов, вспоминают о государственных похоронах 2019 года, на которых присутствовали высокопоставленные чиновники, но которые в прошлом уделяли мало внимания таким событиям.

Бутефлика умер в пятницу в возрасте 84 лет. Бронзовый автомобиль, покрытый цветами, покрытый национальным флагом, вытащил свой гроб из своего дома в Алжире, на западе столицы, в кладбище Аль-Алия в Зереанде, где похоронены пять его предшественников.

Бутефлика был впервые избран в 1999 году, и ему во многом приписывается политика национального примирения, которая восстановила мир после войны с вооруженными исламистами в 1990-х годах, убила около 200,000 человек.

Многие алжирцы обвиняют его в экономической стагнации последних лет пребывания у власти, когда его редко видели на публике после того, как он страдал от инсульта, и широко распространенная коррупция привела к разграблению десятков миллиардов долларов от государства, которое в значительной степени зависит от его крупных запасов газа и нефти.

Он ушел в отставку в апреле 2019 года после массовых демонстраций, чтобы потребовать своего плана на пятый срок, и отвергнуть политические и экономические реформы.

Как и семья Бутефлики, среди скорбящих были президент Абдель Мадхадджид Теббуне и многие министры нынешнего правительства и военные.

Тем не менее, государственное телевидение не имело отношения к похоронам, а государственные СМИ не показали церемонии захоронения, как и похороны прошлых президентов.

До 2014 года, Бутефлика был в состоянии использовать экспортные доходы от высоких цен на энергоносители, чтобы погасить внешний долг и удерживать расходы на субсидии на высоком уровне, чтобы избежать социальных волнений.

Годы, следующие за правлением Бутефлики, были хорошим периодом. Он завершил большие проекты, вывел страну из внешнего долга и вернулся к миру, - сказал школьный учитель Мохамед Хачи.

Однако его инсульт и падение цен на энергоносители возвестили о более трудном периоде.

В период Бутефлики наблюдался ужасный рост коррупции, который народ не мог увидеть до тех пор, пока его не изгнали из власти, - сказал сотрудник государственного банка Джамель Харчи.

Несколько бывших высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министры, министры и армейские генералы, были посажены в тюрьму за коррупцию после того, как Хирак ушел в отставку в апреле 2019 года под давлением движения протеста, известного как Путефлика.

Тысячи членов движения без лидеров продолжали выходить на улицы каждую неделю до тех пор, пока власти не запретили митинги из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.

Тутефлика был борцом в войне 1948 - 1962 годов, положившей конец колониальному правлению Франции.

Он стал первым министром иностранных дел Алжира и одним из сил, стоящих за движением неприсоединения, которое дало глобальный голос многим странам Африки, Азии и Латинской Америки.