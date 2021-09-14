Безумный Макс Бернье ведет правую партию Канады в жёстких выборах

Зарубежка

Лидер Прогрессивной Народной партии Канады Максим Бернье говорит после объявления результатов федеральных выборов в Боузвилле, Канада, 21 октября 2019 года. Фотография файла Mathiee Belanger :

WINniPEG, Манитоба CANDIAC, Квебек, 14 сентября Reuters - Максим Бернье, бывший министр кабинета, которого прозвали Мад Макс, направляет гнев против обязательных вакцин в неожиданную поддержку Популистской Народной партии Канады PPC в жёсткой предвыборной гонке страны.

Его усилия могут в итоге помочь человеку, которого он называет фашистским психопатом, Либеральному премьер-министру Джастину Трюдо.

Бернье, 58 лет, который покинул основные оппозиционные консерваторы в 2018 году после того, как проиграл гонку за лидерство, ранее был наиболее знаменит тем, что оставил секретные документы в квартире бывшей подруги, что привело к его отставке в качестве министра иностранных дел в 2008 году.

После усталости от обязательной защиты и гнева из-за последовательных блокировок и эмоций из-за конституционного маскирования и правил вакцинации, его правая партия растет в опросах.

По данным опроса ECOS, PPC, основанного Бернье, имеет 9 % поддержки на национальном уровне, по сравнению с 1,6 % на выборах 2019 года. Это ниже, чем у Партии Зеленых, хотя и намного ниже либералов Трюдо и консерваторов, которые колеблются около 30%.

Но поддержка PPC может отвлечь голоса от либералов на ближайших избирательных гонках, помогая им выиграть победу. Гравитация трафика.

Количество митингов Бернье росло, так как провинциям понадобилось доказательство наличия COVID-19 прививки для таких видов деятельности, как обед в ресторанах или спортивные мероприятия. Трюдо планирует сделать вакцинацию обязательной для государственных служащих и поездок в аэропорт.

PPC поддерживает отмену мандатов на вакцинацию и паспортов, говоря, что проблема заключается в свободе выбора.

Его поддержка также возросла, так как его речи повторили риторику, одобряющую бывшего президента США Дональда Трампа.

5 сентября он заявил участникам митинга Британской Колумбии, что революция становится нашим долгом, когда тирания становится законом, что делает тиранию нашим долгом. Сторонники PPC ругали и кричали оскорбления на предвыборных остановках Трюдо, заставляя либералов отменить одно событие в прошлом месяце из-за опасений по поводу безопасности. PPC выслала местного чиновника в четверг из-за обвинений в том, что он бросил гравий в Трюдо. Они несут ответственность за свои собственные действия, - сказал Трюдо Рейтер, ссылаясь на протестующих, которые приходят к событиям Бернье.

Если мы хотим идеологической революции, я не прошу никого остановиться, я хочу, чтобы все пошли. Бернье, который родом из преимущественно франкоговорящей провинции Саскачеван, был сам убит яйцом в Квебеке 2 сентября 2017 года.

На остановке Трюдо в Кандиаке, Квебек в воскресенье, одинокий протестующий с фиолетовым знаком PPC, засунутым под руку, повесил свой средний палец в воздух, пока говорил премьер-министр.

Маркус - единственный политик, отстаивающий идею окончания изоляции, прекращения маскировки и прекращения обязательной вакцинации, - сказал тот, кто сказал, что его имя Бернье, но отказался назвать свою фамилию. PPC не имеет мест в парламенте, а Бернье потерял место в 2019 году.

Даже несколько сотен голосов PPC могли повлиять на результаты, по крайней мере, полудюжины избирательных кампаний в ущерб Консервативам, сказал Пол Томас, почетный профессор политических исследований Университета Манитобы, добавив, что он не ожидает, что PPC выиграет какие-либо избирательные округа. Бернье отрицает, что он похищает поддержку, в основном, со стороны консерваторов. Платформы Трюдо и консервативного лидера Эрин О'Тул настолько похожи, что нет никакой разницы в том, кто выиграет, сказал он.

Я называю их партией Либ-Кон с одним лидером Джастином О' Тулом. Бернье сказал, что его цель заключается в том, чтобы получить 4 % голосов по национальному телевидению, уточнив, что организаторы не позволили ему принять участие в народных дебатах.

Канада редко видела комбинацию существенной риторики Бернье и усиливающейся поддержки со стороны политика. То, каким был срок Трампа в Вашингтоне и его отношения с прессой в Канаде, создало культурный эффект для белого дома, который поощрял тех, кто скопился в КНП, сказал Томас.

Знаменитое прозвище Бернье « Безумный Макс », после фильма Мела Гибсона, восходит к тому, что он потерял усилия по руководству Консервативной партии. В посте в Facebook, с его головой фотошопирования на теле Дональда Бернье, Бернье перечислил вещи, на которые он был безумен, включая правительственные отходы и политику, как обычно. В июне полиция Виннипега арестовала Бернье за выполнение приказов по охране здоровья, в том числе за отказ от самоизоляции при въезде в провинцию.

Сейчас он взялся за своего рода комплекс мучеников, и он почти смелый человек, чтобы арестовать его, сказал Томас.