Белобокие дельфины убиты катерами на Фарерских островах

Зарубежка

Организация сообщила, что на пляже Ск-Лаботнюр на острове Эйстроуй с помощью скоростных лодок и реактивных лыж были убиты 1 428 атлантических дельфинов,

Фарерские острова являются автономной территорией Королевства Дания, расположенной на берегу между Шотландией и Исландией в Атлантическом океане.

Ежегодная охота на китов ( т.е. охоту на китов ) Шлемадр П на Фарерских островах ) был частью местной культуры на протяжении веков, но обычно он включает в себя охоту на пилотных китов, хотя он защищается местными группами, его уже давно критикуют группы по защите прав животных.

42-летний Кристиан Петерсен, который родом из датского города Фаглафдж-рюр, но сейчас живет на Фарерских островах, сказал, что он начал участвовать в китобойном деле в возрасте семи лет - но в его деревнях дельфины никогда не были мишенью. Я видел это из первых рук, а также немного участвовал, сказал Петерсон CNN. До тех пор, пока это только для еды, я его поддерживал. Но этот последний улов, который пришел в эти выходные, я против того, как он продолжался. Петерсен является одним из нескольких китобойных сторонников, которые осудили убийство в воскресенье, говоря, что было так много ошибок, включая преследование большого стада и продление страданий дельфинов, не имея достаточного количества людей на пляжах, чтобы убить их. Как Япония может оживить уже умирающую промышленность? В последние десятилетия эта практика находится под строгим регулированием правительства Фарерских островов, с руководящими принципами выдачи разрешений на охоту и Многие, включая Петерсена, поставили под сомнение законность убийства в воскресенье, утверждая, что окружной руководитель, который занимается регулированием китобойного промысла в этом районе наряду с местным администратором, не был информирован в соответствии с правилами. Продавец, Гери Петерсен, цитировался местным медиа-компанией In.po, призывающим к ответственности и подтверждающим, что вовлечено слишком мало убийц, что означает, что дельфины боролись за дыхание на пляже до тех пор, пока они не были убиты. Исполнительный указ Фарерских островов по охоте на пилотных китов и других маленьких китов, изданный в январе 2017 года, гласит, что либо окружной администратор, либо гендиректор должны одобрить любую охоту, а также возлагает на них ответственность за обеспечение того, чтобы достаточное количество людей было на берегу, чтобы убить китов. Бьорг Якобсен из полиции Фарерских островов сообщил CNN, что охота была законной, но он отказался комментировать это еще больше. Исландия позволила убить более 2000 китов в течение следующих пяти летВ письменном заявлении представитель правительства Фарерских островов Плл Нолс e сказала CNN, что охота на белых дельфинов является устойчивой практикой, и сказала, что в среднем в год около 250 китов, но сильно колеблется, делая воскресный улов почти в шесть раз больше. Мясо, собранное из каждого китового драйва, обеспечивает большое количество ценной пищи, которая распределяется бесплатно в местных общинах, где происходит драйв китов. По его словам, мясо 1400 дельфинов, пойманных в воскресенье, также было распространено среди участников улова и среди местного населения. Однако, якобы местные жители Морской Пастыр говорили, что в охоте было слишком много мяса, и были опасения, что его придется выкинуть, указывая на интервью, опубликованные в датском отделении Ekstra Bleadet Striking новый подводных транспортных кругов, открывающийся на Фарерских островах Организация далее утверждала, что несколько дельфинов ехали на моторных лодках и взломали гребни, в результате чего поступили сообщения в местную полицию. Он также утверждал, что у некоторых из участников не было необходимых лицензий для участия. Полиция Фарерских островов не ответила на просьбу CNN прокомментировать эти утверждения. Как киты и киты Фарерских островов стоят в одиночестве перед лицом глобальной пандемии?