Белый дом предупреждает, что лимит долга может ввергнуть экономику в рецессию

Зарубежка

ВАШИНГТОН – В пятницу Белый дом предупредил, что неспособность Конгресса увеличить долговой предел ввергнет экономику в рецессию и может привести к сокращению критически важных государственных услуг.

Правительство находится на октябрьском сроке по предельной задолженности, после которого оно может быть не в состоянии оплатить все свои законопроекты без одобрения Конгресса.

Президент Джо Байден, демократ, и его помощники пытались заключить сделку с республиканцами, чтобы разрешить спор по поводу увеличения лимита федерального кредитования в 288,5 триллиона долларов США.

Администрация предупреждает законодателей, что страна столкнулась с новым финансовым кризисом и дефолтом по своим платежным обязательствам.

По словам Белого дома, в новом меморандуме о том, что экономический рост будет замедляться, безработица будет расти, а рынок труда потеряет миллионы рабочих мест.

В течение нескольких месяцев министр финансов Джанет Йеллен призывала Конгресс действовать, объявив о денежных и чрезвычайных мерах - временно используемых для финансирования американского правительства, срок истекает в октябре.

Республиканцы, потерявшие контроль над Белым домом на президентских выборах 2020 года и не имеющие большинства в Сенате или палате представителей, отступили и поставили потенциальный кризис на плечи демократов.

Абсолютно немыслимо, чтобы мы позволили бы федеральному правительству объявить дефолт по уже взятым на себя обязательствам, экономический советник Белого дома Брайан Дис рассказал в пятницу MSNBC.

Мы уверены, что это будет сделано.