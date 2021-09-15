Белый дом посылал критические предупреждения Джо Манчину перед пакетом мер стимулирования

Зарубежка

Белый дом послал сен. Джо Манчину, D-Wis, критическое предупреждение во время телефонного звонка в марте прошлого года перед решением ветеранов Washington Post, репортеров Боба Вудворда и Роберта Коста о $ 1,9 трлн пакете стимулирующих мер.

Согласно сообщениям, телефонный звонок состоялся 5 марта, за день до того, как законодатели Сената проголосовали за одобрение Американского плана спасения Байдена. В то время Мэнчина, умеренного демократа, считали критическим препятствием после того, как он выразил озабоченность по поводу размера пособий по безработице в рамках пакета помощи.

Если вы не пойдёте с нами, то вы действительно меня поимите, - сказал Байден во время звонка, согласно книге, которая была выдернута из газеты Post.

В конце концов, Манчин присоединился к другим сенаторам, чтобы принять пакет мер по исправлению положения в 50-49 голосах по партийным линиям, предоставив Байдену первую победу в парламенте. Последний законопроект был принят после того, как демократы поддержали призыв Мэнчина в последний момент в пользу сокращенной версии льгот по безработице, которую предпочитает Байден, и включили несколько поправок, которые они поддержали.

По словам Вудворда и Коста, книга « Перил » была основана на интервью более чем с 200 людьми.

Манчин и другие умеренные стали критичными голосами в Сенате, где демократы составляют большинство бритвы и не могут позволить себе бегство. Сенатор Западной Вирджинии может сорвать требование Байдена утвердить план согласования бюджета в 3,5 триллиона долларов США.

Манчин отказался от стоимости пакета и дал понять, что он будет выступать против значительной попытки навязать демократический пересмотр корпоративного налогового кодекса. Ранее в этом месяце Манчин заявил, что не поддержит план в 3,5 триллиона долларов, ссылаясь на рост долга и инфляцию. Он не исключил возможность одобрения меньшего соглашения.