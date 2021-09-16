Банки Саудовской Аравии наконец-то погасили часть своих кредитов

Зарубежка

BNP Paribas SA и Citigroup Inc. относятся к числу мировых банкиров, которым, наконец, приходится получать часть своих кредитов после того, как они оказались втянутыми в один из крупнейших корпоративных дефолтов в Саудовской Аравии.

Новый закон о банкротстве королевства, Algosaibi Brothers Co., одобрил предложение о реструктуризации долга саудовским судом, где Саймон Чарлтон, владелец бизнеса Ахмад Хамада Алгозайби, застрял в юридических сражениях и переговорах с кредиторами на сумму более $ 7,5 млрд с 2009 года, был заинтересован в реструктуризации обязательств, ратифицированных саудовским судом?

Постановление Коммерческого суда в Даммаме, в Восточной провинции Саудовской Аравии, позволит отменить различные меры по замораживанию активов и позволит компании приступить к осуществлению плана выплаты кредиторам около 26 % от их истребуемой стоимости через смесь наличных денег, акций и саудовской недвижимости.

Давняя долговая сага вокруг компании AHAB, как известно, запятнала репутацию королевства, в то время как она пыталась привлечь больше иностранных инвестиций, чтобы помочь финансировать план диверсификации экономики. В 2020 году суд удовлетворил требования более 100 региональных и международных банков, хеджевых фондов и других кредиторов в 2020 году.

Дефолт AHAB обрушился на некоторые крупнейшие глобальные банки и раскрыл плохие методы кредитования среди некоторых из них, при этом займы часто предоставляются богатым семьям и крупным ближневосточным конгломератам, часто основанным только на их имени и репутации.

Кредиторы, включая JPMorgan Chase Co. HSBC Holdings Plc, Morgan Stanley и Barclays Plc, были подвержены воздействию AHAB. После дефолта многие банки продали свои активы компании в фонды хеджирования.

Альгозайби, который интересовался строительством, судоходством и гостеприимством, был охвачен глобальным судебным спором с Мааном аль-Санеа, саудовским магнатом, который женился на семье Алгозайби и управлял ее финансовым бизнесом. Закон о банкротстве, вступивший в силу в 2018 году, сыграл важную роль в том, чтобы позволить AHAB протолкнуть

Принятие закона о банкротстве оказало самое большое воздействие, которое сделало возможным этот конец и привело к погашению всех долгов компании, - сказал Самах Алгосайби, член правления компании, в заявлении Блумбергу.

Предыдущие попытки заключить соглашение о реструктуризации были заблокированы некоторыми кредиторами, что не позволило им достичь какого-либо соглашения даже с большинством кредиторов. В конце концов, компания обеспечила соглашение в своем долговом плане с 98 % стоимости своих кредиторов.

План предусматривает вклад AHAB в 90 % своих активов в погашение долгов, а остальные реструктурированы для продолжения работы.

Я работал над рядом реструктураций и расследований по всему миру более 30 лет назад, и этот вопрос был одним из самых сложных и трудноразрешимых, сказал Чарлтон, который ранее был специалистом по реструктурированию в Делайте.

По словам Чарлтона, первоначальные платежи кредиторам будут производиться за счёт наличных средств и акций в размере 1,2 млрд. риалов, принадлежащих группе, и могут быть произведены до конца года. Затем он будет стремиться к тому, чтобы продать один из своих предприятий и создать фонд недвижимости для управления примерно 2,5 миллиардами риалов активов.