Банк Англии, вероятно, повысит процентные ставки в следующем году
Блумберг - Денежные рынки делают ставку на то, что Банк Англии, вероятно, увеличит свою ключевую ставку с 0,1 % в следующем году, вероятно, в два раза.
Торговцы теперь видят дополнительную четверть процентной точки ужесточения к декабрю 2022 года, в дополнение к 15-процентному повышению, который уже был оценен в мае.
Перемены в рыночных ожиданиях последовали за изменениями в будущих рекомендациях Банка Англии в прошлом месяце, поскольку они предполагают некоторое умеренное ужесточение. Губернатор Эндрю Бейли сказал, что он является одним из чиновников, которые полагают, что минимальные критерии для ужесточения денежно-кредитной политики в Великобритании были соблюдены в комментариях на прошлой неделе.
Это резкий поворот по сравнению со второй половиной прошлого года, когда трейдеры думали о том, что ставки окажутся на уровне минус 0,1 %, когда центральный банк заявил, что изучает возможность такого шага. Они только добавили ставки на дальнейшее ослабление в феврале, когда политики подчеркнули, что отрицательные процентные ставки не неизбежны в условиях успешного внедрения вакцины в США.
В то время как Центральный банк традиционно сокращает свою ключевую процентную ставку на кратные 25 базисных пунктов, последний раз он перемещал ставки на 15 базисных пунктов в марте 2020 года в разгар пандемии коронавируса. Если чиновники хотели повысить ставки, то возвращение к 0,25 % считается вероятным первым шагом стратегов.