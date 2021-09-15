Байден встретится с сенатором Джо Манчином, Sinema, по поводу счета инфраструктуры на 1 триллион долларов

Зарубежка

Сен Байден собирается встретиться отдельно с президентом Байденом в воскресенье. Джо Манчин и Кирстен Синема на этой неделе, по мере того как он, похоже, влияли на двух самых больших отказов демократов от растущего налогового и расходного плана партии, согласно источнику, знакомому с планами.

Встречи, запланированные к проведению в Белом доме, показывают, что Байден вызывает растущее разделение между демократами в переговорах на фоне активного разрыва между двумя партиями.

И Мэнчин из Западной Виргинии, и Синема из Аризоны имеют решающее значение для окончательного результата масштабного семейного и климатического плана, который демократы планируют принять, используя свое крайне узкое большинство для согласования бюджета. Центристские демократы сопротивлялись тому, чтобы тратить до 3,5 триллионов долларов на расширение оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам, расширение общественного образования и борьбу с изменением климата.

С их невероятно умеренным увеличением количества мест, у партии не осталось мест в Сенате, и всего три демократа в Палате представителей сталкиваются с хрупким балансом, одобряя меры примирения вместе с законопроектом об инфраструктуре, состоящим из двух партий, или они рискуют потерять поддержку умеренных или прогрессивных членов.

5% от суммы составляет 5%.

Разделение состоит из борьбы за контроль над размерами и масштабами пакета расходов. Прогрессисты говорят, что 3,5 триллиона долларов – это абсолютный минимум, необходимый для значительного расширения сети социальной защиты и борьбы с изменением климата. Центристские демократы настороженно относятся к еще одному мультитриллионово-долларовому счету, финансируемому за счёт новых налогов, и не менее того после того, как Пандемия подтолкнула дефицит США до рекордно высокого уровня.

Чак Шумер не получит моего голоса на 3,5 триллиона долларов, и Манчин знает об этом, и мы уже говорили об этом, сказал Чак в интервью CNN в воскресенье.

Республика Александрия Окасио-Кортес и другие прогрессивные члены Палаты представителей пригрозили торпедировать отдельный, двухпартийный инфраструктурный законопроект, который уже был принят Сенатом, если его принятие явно не связано с более широкой мерой примирения.