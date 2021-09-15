Байден встретится с лидерами бизнеса на фоне всплеска COVID - 19 инфекций

Зарубежка

ВАШИНГТОН - 15 сентября - Рейтер - Президент США Джо Байден должен был встретиться с лидерами бизнеса и руководителями в среду, поскольку он подталкивает компании к тому, чтобы они требовали прививки рабочих в условиях всплеска COVID - 19 инфекций среди тех, кто еще не привит.

Байден на прошлой неделе объявил о предоставлении мандатов на вакцинацию всем федеральным служащим и более крупным компаниям, поскольку число инфицированных в Соединенных Штатах продолжало расти, больничные койки заполнены и требования к маскам вернулись, в то время как некоторые возглавляемые республиканцами штаты игнорируют рекомендации медицинских чиновников.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство американцев поддерживают те или иные мандаты.

Во вторник президент Трамп сообщил репортерам, что видел небольшое количество обещаний, хотя он признал, что всегда будет положительный процент людей, которые откажутся от того, чтобы их застрелили.

По словам одного из чиновников, Белый дом надеется, что встреча в среду послужит сплочительным криком для бизнеса, чтобы он выступил и принял аналогичные меры по всей стране.

По словам чиновника Белого дома, на встрече присутствуют бизнес-лидеры и руководители, которые ввели требования к вакцинации или работают над соблюдением новых правил.

Политика, объявленная на прошлой неделе, требует от большинства федеральных рабочих сделать вакцинацию от COVID-19 и подталкивать более крупных работодателей к еженедельным прививкам или тестированию работников. Новые меры будут применяться примерно к двум третям всех американских служащих, тех, кто работает в бизнесе с более чем 100 работниками.

Среди участников встречи – руководители Walt Disney Co, Microsoft Corp и Walgreens Boots Alliance, Kaiser Presente, детская больница в Филадельфии и Молли Мунс-Сливок,

По словам Белого дома, на нем также будет присутствовать Джош Болтен, президент « круглого стола бизнеса », представляющий работодателей численностью 20 миллионов рабочих. « Круглый стол бизнеса » приветствовал заявление Байдена о мандатах.

Быстрорастущий вариант Дельты вызвал новую волну болезней и смертей, что создало повышенный риск не только для страны, но и для президента, который выполнял обещания контролировать пандемию.

Некоторые мелкие работодатели выразили свое недовольство мандатом. Крупные работодатели, такие как американские автопроизводители General Motors Co и Ford Motor Co и MP Material Corp, сказали, что поощряют работников к вакцинации, но они молчали по поводу указа Байдена.