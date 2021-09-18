Байден созовет саммит COVID - 19 в Белом доме

Зарубежка

Президент прочистил себе горло, когда он высказал замечания по поводу экономики во время речи в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне, Соединенные Штаты, 16 сентября 2021 года. КОЛУМБИЯ Лиа Миллис?

ВАШИНГТОН, 17 сентября Рейтер : Президент США Джо Байден соберёт в среду саммит COVID-19 на обочине Генеральной Ассамблеи США с целью положить конец пандемии к 2022 году.

Представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что Соединенные Штаты будут просить участников взять на себя обязательства на более высоком уровне, чтобы сделать вакцины более доступными на справедливой основе и получить выстрелы в оружие, наряду с другими шагами, рекомендованными для борьбы с пандемией.

Байден возвращается в Нью-Йорк для своей первой поездки в качестве президента в понедельник, чтобы посетить Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций, и во вторник он будет говорить с собравшимися мировыми лидерами. Он проведет саммит по вирусу Белого дома в Белом доме.

Высший административный чиновник сказал, что Байден даст призыв к действиям. Саммит не является конференцией по объявлению обещаний, хотя мы надеемся и ожидаем, что некоторые партнёры придут и объявят о новых усилиях. Необходимо положить конец пандемии как можно скорее, имея в виду конец следующему году. По словам чиновников, мы также должны наращивать потенциал, чтобы весь мир мог реагировать на будущие биологические угрозы и предотвращать вспышки в своих общинах.

Байден хочет бороться с пандемией во всем мире, собрав вместе мировых лидеров из частного сектора, неправительственные организации, филантропы и лидеров гражданского общества, чтобы предотвратить следующую пандемию и помочь положить конец пандемии, сказал официальный представитель.

Ожидается, что мировые лидеры продолжат переговоры на эту тему, в том числе на саммите G20, который состоится в конце октября в Риме.

По сообщениям, более 227,26 миллионов человек были инфицированы новым коронавирусом во всем мире, и 4877 603 человека умерли, согласно подсчету Рейтерса.

Заражения были выявлены более чем в 210 странах и территориях с тех пор, как в декабре 2018 года в Китае были зарегистрированы первые случаи заболевания в более чем 210 странах и территориях.