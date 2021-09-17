Зарубежка

Администрация Байдена предупреждает федеральные правительства и правительства штатов о резком сокращении программы Medicaid, продовольственных талонов, помощи в случае стихийных бедствий и других национальных программ, если Конгресс вскоре не сможет повысить или приостановить потолок долга.

Борьба за повышение лимита кредитования правительства несет большие риски для государственных и местных должностных лиц, как сказал Белый дом в фактологической статье, полученной Associated Press. Поскольку общий размер долга составляет 288,5 триллиона долларов, правительство будет вынуждено сократить федеральные программы, если ограничение не будет отменено или снято.

Министерство финансов начало осуществлять чрезвычайные меры по сохранению функционирования правительства после того, как ограничение долга было восстановлено в августе около $ 2200 триллионов, что примерно на $ 6,6 триллиона меньше, чем фактический уровень. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила Конгресс о том, что в октябре наличные заканчиваются.

Но законодатели ведут опасную игру балансирования на грани долгового потолка : республиканцы оказывают давление на республиканцев, чтобы те поддержали их усилия по увеличению или приостановке потолка, непреклонно утверждая, что они не будут придерживаться этого в бюджете расходов в 3,3,5 триллиона долларов. В то же время, лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл неоднократно заявлял репортерам, что он не будет саботировать дальнейшее увеличение, утверждая, что у демократов есть возможность действовать в одиночку.

Давай внесем ясность : у демократов есть президент-демократов, демократический Дом и демократический Сенат, и у них есть все необходимые инструменты для того, чтобы поднять долговой предел. Это их единственная ответственность, Макконнелл написал в твиттере по среду. Республиканцы не одобрят очередное безрассудное, партийное налогообложение и увеличение расходов. Байден выступил против того, что республиканцы три раза присоединялись к демократам, чтобы отложить ограничение, и что рост дефицита был вызван расходами республиканцев. Он утверждал, что огромный пакет налогов и расходов демократы все еще работают над этим, и за него будет полностью расплачиваться.

Те же самые люди, которые четыре года назад приняли налоговый закон Трампа, Байден сказал в своих выступлениях в Белом доме в четверг. Это привело к раздуванию федерального дефицита. Если США не поднимут или не приостановят ограничение долга, им, в конечном счете, придется объявить дефолт по некоторым своим обязательствам, что может иметь серьезные и отрицательные экономические последствия. Процентные ставки, скорее всего, упадут, а спрос на казначейские финансы вырастет ; даже угроза дефолта может привести к росту стоимости заимствований.

Согласно меморандуму, объединение долгового ограничения также подвергло бы опасности около 100 миллиардов долларов в инфраструктурных грантах на шоссейные дороги, аэропорты и общественный транспорт.

Еще $ 500 млрд. для общественного образования, школьных районов, которые обслуживают бедных студентов, и других программ также будет поставлено под угрозу, равно как и $ 3,000 млрд. для продовольственной помощи и $ 10 млрд. для специального здравоохранения.