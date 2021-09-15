Байден предложил первую встречу на высшем уровне с Китаем,

Зарубежка

ВАШИНГТОН, 14 сентября Рейтер - Президент Джо Байден предложил свой первый саммит со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, позвонив на прошлой неделе, но не заручившись соглашением, сообщил во вторник « Financial Times ».

Газета процитировала многих людей, которые рассказали о звонке в прошлый четверг, как о том, что Си не принял Байдена на свое предложение, и вместо этого настояла на том, чтобы Вашингтон принял менее резкий тон в сторону Пекина.

Белый дом не ответил сразу на запрос о представлении комментариев. Источник, который был одним из источников, кратко проинформированных о звонке Байден-Си, был выяснен, что отчет точен.

По мнению источника, Си Цзиньпин считал, что сначала необходимо улучшить тон и атмосферу отношений.

Посольство США в Вашингтоне не ответило сразу, когда его попросили прокомментировать.

The Financial Times процитировала один из своих источников, заявивший, что саммит был пролонгирован Байденом как один из нескольких вариантов последующего взаимодействия с Си Цзиньпином и что он не ожидал немедленного ответа.

Оно процитировало заявление одного американского чиновника о том, что, хотя Белый дом и не занимался идеей саммита, это частично было вызвано опасениями по поводу COVID 19-20.

Саммит G-20 в Италии в октябре обсуждался в качестве возможного места для личной встречи, но Си Цзиньпин не покинул Китай с начала пандемии в начале прошлого года.

Призыв между Байденом и Си был их первым за семь месяцев, и они обсуждали необходимость обеспечения того, чтобы конкуренция между двумя крупнейшими экономиками мира не впала в конфликт.

Официальный брифинг в США перед разговором назвал это проверкой того, сможет ли прямое участие высшего уровня положить конец тому, что стало тупиком в отношениях, которые находятся на самом худшем уровне за последние десятилетия.

Белый дом впоследствии заявил, что намерен сохранить каналы связи открытыми, но не объявил никаких планов последующих встреч.

Китайские государственные СМИ сообщили Байдену, что политика США в отношении Китая создает серьезные трудности в отношениях, но добавили, что обе стороны согласились поддерживать частые контакты и просить рабочие команды активизировать коммуникации.