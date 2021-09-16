Байден обвиняет республиканских губернаторов в том, что они делают все возможное, чтобы свести к минимуму COVID - 19

Зарубежка

16 сентября Рейтер - Президент США Джо Байден направил свой гнев на губернаторов Флориды и Техаса в четверг, обвинив республиканских лидеров в том, что они делают все возможное, чтобы свести к минимуму жизнесберегающие потребности, которые он предложил для противодействия распространению COVID-19.

Некоторые губернаторы-республиканцы, включая Боба Эбботта из Техаса и Рона ДеСантиса из Флориды, поклялись бороться с мандатом на вакцинацию для крупных компаний, который Байден развернул на прошлой неделе. comworld, was been-disver - шесть ступеней - план-covid - 19 - Пандемия - 2021-09 - 09 перед лицом нарастающей американской COVID - 19 госпитализации и смертей, в основном среди невакцинированных.

Я предлагаю требование для вакцин против COVID, и управляющий этого штата называет это тираническим шагом на публике? написал Байден, уточнив, что пандемия убила более 660 000 человек в Соединенных Штатах.

Это худший политический тип. И я отказываюсь уступить ему, сказал Байден, добавив, что политика, проводимая Белым Домом, является тем, что нам подсказывает наука. Некоторые штаты и небольшое меньшинство американцев отвергли рекомендацию по вакцинации со стороны медицинских чиновников, утверждая, что мандаты ущемляют их индивидуальные свободы.

При том, что всего 63 % населения США, имеющего право на эту вакцину, получает хотя бы одну дозу, уровень вакцинации в США отстает от уровня большинства развитых стран.

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Десантис угрожал штрафами муниципалитетам и округам, которые делают сотрудников вакцинированными против COVID - 19, заявив, что они нарушают закон штата Флорида.