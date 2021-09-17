Байден говорит, что климатический кризис открывает реальные и удивительные возможности для людей во всем мире

Зарубежка

Президент Байден говорил о потенциальных экономических выгодах и стандартах жизни, которые могут быть получены в результате решения проблемы изменения климата, в то же время говоря, что мир находится в точке перегиба в отношениях с ситуацией.

Президент выступил с короткими заявлениями на экономическом форуме по энергетике и климату, в котором он призвал мир действовать быстро.

Я хотел показать, что мы находимся в точке перегиба, и есть реальный консенсус, реальный консенсус, что, хотя климатический кризис представляет собой экзистенциальную угрозу, есть и светлая сторона, сказал Байден. Климатический кризис предлагает реальные и удивительные возможности для создания рабочих мест и повышения уровня жизни людей во всем мире. Байден объявил, что планирует сейсмические инвестиции и модернизирует климатически устойчивую инфраструктуру, чтобы построить будущее чистой энергии, которое создает миллионы рабочих мест и открывает новые отрасли будущего. Спровоцировав ураганы, наводнения, пожары в регионах по всему земному шару, в том числе температуру 118 градусов в Арктическом круге, Байден предупредил о том, что он слишком близок к точке невозврата. Он поощрял другие страны принести свои самые высокие амбиции на ноябрьскую конференцию ООН по изменению климата в Глазго, Шотландия ; это событие также будет известно как COP 26 в Соединенных Штатах.

Те, кто еще не сделали этого, время истекает. Байден рассказал эту историю.

Что касается американских целей, Байден заявил, что США обязались сократить выбросы парниковых газов на 50-52 % ниже уровня 2005 года к 2030 году. Он также отметил цель на 2025 год, заключающуюся в том, что электромобили будут без выбросов углерода, и что к 2030 году он считает, что 161 машина, продаваемые в США, должны быть электрическими.

По словам Байдена, это не только значительно уменьшит скорость глобального потепления, но и принесет ценные побочные выгоды, такие как улучшение здравоохранения и сельского хозяйства.

В заключение президент вновь призвал других присоединиться к нему в борьбе с изменением климата.

" Время пришло, - сказал он.