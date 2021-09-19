Байден говорит, что будет рекомендована третья доза COVID-19 и вакцина Moderna

Зарубежка

ВАШИНГТОН, 19 сентября « Рейтер » - Главный медицинский советник президента Джо Байдена сказал в воскресенье, что, по его словам, расширяющие вакцины Джонсона COVID-19 и Modona Inc всего через несколько недель станут доступными, так как официальные лица заявили, что, как они ожидали, расширят ряды американцев.

Вакцина Pfizer BioNTech начала рассматривать третью дозу. Федеративно одобренный консультативный совет рекомендовал в пятницу третий снимок вакцины от Пфайзера-бионеттера https : www.reuters.gov / u.food.s. comworld : U.S. Covid - 19 - ympater-debat - fda - Commitative Commitative Committee - 2021 - 0.09 : 17 для людей в возрасте 65 лет и старше или с высоким риском серьезного COVID-19-19, но отказались одобрять увеличение для более широкого населения.

Люди, которые получили одну дозу вакцины JäJ или две дозную модернизационную вакцину, все еще ждут указаний на возможные ускорители.

Реальные данные, которые мы получим на третьем снимке для « Modona » и втором снимке для JGB, в буквальном смысле, находятся от пары к нескольким неделям, сказал Байден, главный эксперт по инфекционным заболеваниям и советник по выходу на прессу компании NBC.

Мы работаем над этим прямо сейчас, чтобы доставить данные в FDA, чтобы они могли изучить их и вынести определение по поводу стимулирующих факторов для этих людей, добавил Фаучи.

По словам Фауци, может потребоваться также больше данных, чтобы показать более широкую потребность в расширяющих снимках по всему населению США.

Соединенные Штаты лидируют в COVID - 19 смертей и случаев во всем мире. Почти 676000 человек погибли во время пандемии в Соединенных Штатах, цифры собраны на сайте Reuters https : график.reuters.org. com-coronavirus cлежки и карты объединённых штатов, объединённых странами и территориями, показали, что увеличение случаев заболевания и смертности в США в последние месяцы было особенно острым в районах с более низким уровнем вакцинации, даже когда федеральные чиновники здравоохранения проговаривают, чтобы удержать вакцинацию, чтобы получить свои снимки.

Советники FDA отказались рекомендовать третью дозу вакцины Pfizer BioNTech для людей в возрасте 16 лет и старше, которые получили свой первый выстрел не менее чем за шесть месяцев до этого. Хотя банк FDA не связан рекомендацией комиссии, он будет рассматривать его, решая, следует ли рекомендовать третий раунд снимков.

Фауци рассказал CNN о состоянии программы профсоюзов, что это не конец истории.

Они посмотрят на это, буквально в реальном времени, добавил Фауци.

Байден объявил, что 28 июля по адресу : Whitehouse.com / www.facebook.com. Речи в залах брифингов государственного управления 2021 08 18 замечаний в ответ на заявления президента-сидента - в бою - 19-й - пандемия - 2 - намерение правительства ввести ускорители для людей в возрасте 16 лет и старше, которые ожидают одобрения со стороны FDA и Центров по контролю и профилактике заболеваний.

По словам Фаучи, процесс принятия решений в Белом доме не опровергает позиции ФАД, которые одобряют расширителей.

Фауци настаивал на том, что люди за пределами группы, для которой группа FDA рекомендовала подождать, чтобы получить их, пока формальное одобрение будет получено.

Питер Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здравоохранения США, сказал в программе Fox News Sunday, что, как он ожидает, будет ясно, в течение следующих нескольких недель администрация стимулирующих сил будет нуждаться в улучшении, ссылаясь на существующие данные из Соединенных Штатов и Израиля, которые демонстрируют слабеющую эффективность вакцин с течением времени.