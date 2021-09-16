Байден: 'Мы внимательно это рассмотрим'
Блумберг - В своей последней попытке противостоять инфляционному давлению президент Джо Байден заявил, что его администрация изучает высокие цены на топливо.
Есть масса доказательств того, что цены на газ не упали - но их можно было бы снизить, - сказал Байден в четверг. Мы внимательно смотрим на это. До сих пор цены на нефть выросли на 60 % в прошлом году, а глобальный спрос на топливо вновь поднялся после того, как в прошлом году COVID-19 уничтожила потребление. В то же время, глобальное производство сырой нефти намного ниже, чем это было до пандемии.
Розничные цены на бензин в США выросли до 3,19 доллара США за галлон в среду, что является самым высоким показателем с октября 2014 года, согласно данным AAA.
Байден добавил : мы также следуем за плохими игроками и пандемическими спекулянтами в нашей экономике.