Азия усиливает кампанию по борьбе с COVID - 19 инфекций

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ТОКИО-СИНГАПУР - 16 Септ Рейтер - Несколько азиатских стран быстро продвигают кампании по вакцинации от шаткой инфекции, чтобы начать борьбу с растущей инфекцией COVID, по мере увеличения поставок и преодоления нерешительности людей в надежде ослабить ограничения и освободить поездки.

Япония и Южная Корея прошли через Соединенные Штаты по делам тех, кто получил хотя бы одну дозу и быстро догоняет вторую.

Также Австралия, которая стремится к тому, чтобы высокий уровень вакцинации в ее стремлении избежать блокировок и вновь открыть границы, дала 56 % людей, по крайней мере, один выстрел, когда инфекция достигла своего пика.

Премьер-министр Скотт Моррисон сообщил СМИ в Канберре в четверг, что 70 % двойная доза и 80% отметка двойной дозы находятся на видном месте. В то время как стратегии вакцинации в каждой стране отличаются, импульс Азии подчёркивает возрастающий спрос на снимки в качестве средства смягчения изоляции, сказал Пол Гриффин, эксперт по инфекционным заболеваниям в Университете Квинсленда на северо-востоке Австралии.

Австралия также предоставляет приоритетные поставки в свои крупнейшие города, которые закрыты для того, чтобы сдержать третью волну инфекций, вызванных вариантом Дельты. Он ожидает, что у него будет достаточно средств, чтобы закончить вакцинацию тех, кому больше 12 лет, к середине октября.

Канада преодолела первоначальные логистические барьеры, чтобы дать https :://www.reuters.com comm World asia-pacific japan-city - использует цунами - уроки -covid 19 - вакцинацию 2021, 06-11 около миллиона выстрелов в день с середины июня. С учетом того, что срочность возросла после того, как Дельта развязала беспрецедентную волну инфекций и серьезных случаев заболевания в августе.

Это, несомненно, усилило мотивацию вакцинации, особенно в молодых группах и группах среднего возраста, сказал Такахиро Киношита, врач и чиновник информационной группы по вакцинам Cov-Navi.

Уровень вакцинации в Японии отражает стремление вернуться к нормальному образу жизни, премьер-министр Йосихида Суга, который уйдет в отставку в этом месяце после одного года пребывания в должности, омраченного непопулярным ответом на COVID-19, заявил в четверг.

Вакцинированный подъем также стимулировался постоянными публичными сообщениями, направленными на борьбу со страхом перед здоровьем, которое вызвало аналогичные предыдущие драйвы, сказал Фуми Сакамото, менеджер по контролю за инфекциями в международной больнице Сент-Люка в Токио.

Тем не менее, эксперты согласны с тем, что вакцинация будет носить плато повсюду.

Например, Соединенные Штаты и Великобритания, которые бежали вперед, чтобы вакцинировать миллионы людей пару месяцев назад, видят стагнирующий уровень вакцинации, в то время как большие площади их населения отвергают выстрелы.

В противовес замедлению и росту антивакцинистских настроений, президент Джо Байден объявил https : www.reuters.gov. Я думаю, что у них нет того же стимула, что и у нас в Австралии, где мы полагались на очень жесткие ограничения, чтобы защитить людей, и нам говорят, что наш единственный путь к свободе – это высокий уровень вакцинации, сказал Гриффин.

Китай, где более 70 % населения получили обе вакцины, сказал в этом месяце, что трудно расширить свою вакцинацию, но не сказал, где находятся блокпосты.

В богатом Сингапуре, наиболее привитом государстве Азии, где более 80 % людей полностью вакцинированы, акцент делается на увеличение доз по мере резкого увеличения числа инфекций.

Несмотря на то, что есть некоторые недовольные, особенно среди пожилых людей и тех, кого беспокоят побочные эффекты новых вакцин MRNA, люди имеют высокий уровень уверенности в правительстве, что помогает в соблюдении правил.

Если морковь заключается в том, что мы собираемся ослабить ограничения, если мы добьемся достаточно высокого уровня вакцинации, то это затронет некоторых людей, но это все равно не повлияет на абсолютно непокорный, - сказал эксперт по инфекционным заболеваниям Дэйл Фишер из городской Национальной университетской больницы. -

Сингапур установил новые вехи вакцинации и установил ограничения для непривитых людей, которые обедают в ресторане.

Южная Корея, которая изначально изо всех сил пыталась получить вакцины, заработала свою кампанию благодаря увеличению поставок.

По словам одного из чиновников, он, вероятно, достигнет более 70 % своего населения с первой дозой дозировки до этой недели.

Индия, со вторым в мире по количеству инфекций, дала 42 % своего населения - и населения - почти 1,4 миллиарда, по крайней мере, одну дозу после нескольких месяцев нехватки и высокого спроса.